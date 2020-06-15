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Kilo verdiren yiyecekler neler haşlanmış patates bunlardan biri!

Vücudunuzdaki fazla yağdan kurtulmanın yolu bazı besinleri diyetinize dahil etmekten geçiyor. İşte hızla kilo vermenizi sağlayacak yiyecekler!

Kilo verdiren yiyecekler neler haşlanmış patates bunlardan biri!
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Fazla kilolarınızdan kurtulmak için birçok yolu denemiş ama yine de başarılı olamamış olabilirsiniz. Bu konuyu dert etmenize gerek yok. Aç kalmadan, sadece belli besinleri diyetinize dahil ederek kolayca kilo verebilirsiniz. Yediğimiz bazı yiyecekler, metabolizmanın hızlanmasına ve dolayısıyla yağ yakımına yardımcı olur. Kilo verdiren besinleri sizin için sıraladık!

Süzme peynir 

Süzme peynir, içerdiği zengin protein sayesinde kilo vermeyi hızlandırır. Ayrıca düşük yağ oranına sahip olduğu için diyet listenize eklenmesi gereken besinlerden. Sabahları tost, domates ve karabiberle tüketebilir ve öğle yemeğine kadar tok kalabilirsiniz.

Patates 

Patatesin kilo kaybı için iyi olduğunu düşünemeyebilirsiniz. Ancak bazı uzmanlar tam tersini iddia ediyor. Patates olağanüstü sağlıklı bir yiyecek. Yalnızca patatesi kızartmak yerine haşlanmış veya fırınlanmış olarak tüketin!

Leblebi 

Leblebi, lezzetli bir atıştırmalık olarak harika bir alternatif. Leblebileri bol miktarda zeytinyağı, tuz ve çeşitli baharatlar ile beraber 20-30 dakika hafifçe kızartmak için fırına koyun. Sonuç çok lezzetli olacak!

Patlamış mısır 

Uzmanlar mısır yiyebileceğinizi söylese de doğru çeşidi seçmeniz ve yemeniz önemlidir. Sade ve az baharatlı olanları tercih etmeniz kilo vermede size yardımcı olacak.

Greyfurt 

Greyfurt, uzun zamandır diyet yapanların ilk tercihlerinden. Bu C vitamin kaynağının birçok faydası var. Greyfurt tüketmek, sabah veya öğleden sonra açlığınızı bastıracak bir şeye ihtiyacınız varsa atıştırmanın harika bir yolu.

Yoğurt 

Protein bakımından yüksek ve şeker oranı düşük bu yiyecek diyetlerin vazgeçilmezleri arasındadır. Bu besin değeri açısından önemli yiyecek aynı zamanda oldukça doyurucudur.

Çikolata 

Evet, doğru duydunuz! Kilo vermeye çalışırken de çikolata tüketebilirsiniz. Çikolata yiyebilir ve kilo verebilirsiniz; antioksidanlar ile dolu bitter çikolata tükettiğiniz sürece...

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