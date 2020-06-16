Murat Yıldırım kimdir hayranlarına yaptığı jestle gönülleri fethetti!

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'dan hayranlarına unutulmayacak jest! Geçtiğimiz haftalarda eşi İman Elbani ile paylaştığı bir fotoğrafındaki tişörtünü ve şapkasını beğendiğini söyleyen iki hayranına tişörtünü ve şapkasını kargo aracılığıyla gönderdi.

Gönülleri fethetti

Murat Yıldırım son olarak yaptığı hareketiyle hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti. Eşi İman Elbani ile paylaştığı bir fotoğrafındaki tişörtünü ve şapkasını beğendiğini söyleyen iki hayranına jest yaparak tişörtünü ve şapkasını yollayacağını söyledi.

Murat Yıldırım kimdir?

Murat Yıldırım, 13 Nisan 1979 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası aslen Mardinli olan Murat Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden mezundur. Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. Televizyonda ilk oyunculuk deneyimini 1999 yılında yayınlanmaya başlayan Ayrılsak da Beraberiz dizisi ile yaşayan Murat Yıldırım, 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi ancak bu evlilik 4 yıl sonra sonlandı. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İmane Elbani ile 13 Kasım 2016'da ikinci evliliğini yaptı.