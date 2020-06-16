search menu
search
close

Murat Yıldırım kimdir hayranlarına yaptığı jestle gönülleri fethetti!

Murat Yıldırım fotoğrafındaki tişörtünü ve şapkasını beğendiğini söyleyen iki hayranına tişörtünü ve şapkasını kargo aracılığıyla gönderdi.

Murat Yıldırım kimdir hayranlarına yaptığı jestle gönülleri fethetti!
-A A+

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'dan hayranlarına unutulmayacak jest! Geçtiğimiz haftalarda eşi İman Elbani ile paylaştığı bir fotoğrafındaki tişörtünü ve şapkasını beğendiğini söyleyen iki hayranına tişörtünü ve şapkasını kargo aracılığıyla gönderdi.

Gönülleri fethetti

Murat Yıldırım son olarak yaptığı hareketiyle hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti. Eşi İman Elbani ile paylaştığı bir fotoğrafındaki tişörtünü ve şapkasını beğendiğini söyleyen iki hayranına jest yaparak tişörtünü ve şapkasını yollayacağını söyledi. 

Murat Yıldırım kimdir hayranlarına yaptığı jestle gönülleri fethetti! Murat Yıldırım kimdir? 

Murat Yıldırım, 13 Nisan 1979 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası aslen Mardinli olan Murat Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden mezundur. Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. Televizyonda ilk oyunculuk deneyimini 1999 yılında yayınlanmaya başlayan Ayrılsak da Beraberiz dizisi ile yaşayan Murat Yıldırım, 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi ancak bu evlilik 4 yıl sonra sonlandı. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İmane Elbani ile 13 Kasım 2016'da ikinci evliliğini yaptı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Cildi bembeyaz yapan maske tarifi! Japonların sırrı burada! Cildi bembeyaz yapan maske tarifi! Japonların sırrı burada!
Cilt Bakımı
Enfes lezzet: Patlıcan musakka tarifi Enfes lezzet: Patlıcan musakka tarifi
Yemek
En Güncel Galeriler
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Ünlü şarkıcı verdiği pozla sosyal medyanın gündemine oturdu!
Ünlü şarkıcı verdiği pozla sosyal medyanın gündemine oturdu!
Zeynep Alkan'ın duş fotoğrafları yürek hoplattı!
Zeynep Alkan'ın duş fotoğrafları yürek hoplattı!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
39 yaşındaki şarkıcı mayolu pozuyla genç kızlara meydan okudu!
39 yaşındaki şarkıcı mayolu pozuyla genç kızlara meydan okudu!
Önceki Haberler
Serenay'ın adını duyunca öfkeden deliye döndü: Çok ayıp!
Serenay'ın adını duyunca öfkeden deliye döndü: Çok ayıp!
Mide ekşimesine ne iyi gelir?
Mide ekşimesine ne iyi gelir?
Ailesinden bir yakınını daha kaybetti! Seray'ın feryatı yürek yaktı!
Ailesinden bir yakınını daha kaybetti! Seray'ın feryatı yürek yaktı!
Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını anlattı: Gecede 12 kez...
Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını anlattı: Gecede 12 kez...
Kahvaltıda yeni vazgeçilmeziniz olacak: Patatesli velibah
Kahvaltıda yeni vazgeçilmeziniz olacak: Patatesli velibah
"Geçinemiyorum" deyip boğazda lüks restoran açan Demet'e tepki yağdı!
"Geçinemiyorum" deyip boğazda lüks restoran açan Demet'e tepki yağdı!
Bu yiyecekleri tüketerek incecik olun!
Bu yiyecekleri tüketerek incecik olun!
Pastaneden aldığınız gibi: Tahinli çörek
Pastaneden aldığınız gibi: Tahinli çörek
Yorumlar