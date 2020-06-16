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Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara ateş püskürdü çok ayıp!

Önceki gün Nişataşı'nda görüntülenen Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'la alakalı soruya ateş püskürdü.

Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara ateş püskürdü çok ayıp!
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Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün annesi Sendegül Samyeli'yi Nişantaşı'ndaki bir ortopedi doktoruna götürdü. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Samyeli, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz sorusunu duyunca öfkeden deliye döndü. Samyeli, "Dünya gündemi değişti, sizin gündeminiz değişmedi" diyerek ateş püskürdü. 

''Çok ayıp, sizlere böyle soruları yakıştıramıyorum'' 

Samyeli muhabirlerin sorularına yanıt vermek için durunca gelen sorular ünlü oyuncuyu kızdırdı. Samyeli'ye önce "Tuğba Büyüküstün'ün Umut Evirgen'den ayrılma sebebi olarak adınız geçiyor. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu soruldu. Ardından ise Serenay Sarıkaya'nın havuz görüntüleri soruldu. Sorular karşısında gerilen Samyeli ise "Dünya gündemi değişti. Sizin gündeminiz değişmedi. Benimle ilgili sorular soracaksanız devam edelim konuşmaya. Başka insanları soracaksanız anlaşma bozulur. Çok ayıp, sizlere böyle soruları yakıştıramıyorum" dedi.

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