Futbolcu Adil Rami kimdir eski sevgilisi Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını anlattı!

Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Adil Rami'nin eski sevgilisi oyuncu Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını takım arkadaşlarına anlattığı ortaya çıktı. 2017 ve 2019 yılları arasında Anderson'la birliktelik yaşayan Rami'nin Sochi'de takım arkadaşı olan Rus futbolcu Aleksandr Kokorin, Rami'nin kendilerine yatak odası sırlarını anlattığını itiraf etti.

Soyunma odasında detaylı anlatmış

Rami'nin soyunma odasında konu açıldığı zaman sürekli Pamela Anderson'dan bahsettiğini söyleyen Kokorin; "Herkes doğal olarak Pamela Anderson'u merak ediyordu. İlişkileriyle ilgili sorular soruyorduk, o da anlatıyordu" dedi.

''Bir gece 12 kez birlikte olduklarını anlattı''

Kokorin'in konuyla ilgili sözleri şu şekilde: "Rami, Pamela Anderson'un hayatının kadını olduğunu söyledi. Hatta biraz ileri gidip bize yatak odası sırlarını bile anlattı. Pamela Anderson'un yatakta çok iyi olduğunu söyledi. Hatta bir gece 12 kez birlikte olduklarını anlattı."

''Başıma geleceğini hiç tahmin etmezdim''

Rami ile i Pamela Anderson, 2019 yılında 2 yıllık ilişkilerine son vermişti. Ayrılık kararını açıklayan Pamela Anderson aldatıldığını iddia etmişti. Rami'nin kendisiyle birlikteyken başka bir kadınla da bir ev yaşamı olduğunu söyleyen Pamela Anderson; "Bunu başka futbolcuların yaptığını konuşup gülerdik. Başıma geleceğini tahmin etmezdim" demişti.

Adil Rami kimdir?

Adil Rami 27 Aralık 1985, Bastia doğumlu, Fas asıllı Fransız millî futbolcudur. Adil Rami, futbola 1994 yılında Frejus takımının alt yapısında başladı. 9 sene forma giydiği takımında 2013 yılına kadar genç takımlarda oynadı ve 2013 yılında A takıma yükseltilerek profesyonel kariyerine başladı. 2003 yılından 2006 yılına kadar A takımda 58 maça çıkan Adil Rami, 2007-2008 sezonu öncesinde Lille'ye transfer oldu.