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Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın boğazda restoran açtı!

Popçu Demet Akalın, eşi Okan Kurt'la birlikte Anadolu Hisarı'nda restoran açtı. Akalın'ın bu hamlesine, sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın boğazda restoran açtı!
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Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında konserleri iptal olan şarkıcı Demet Akalın, "Geçinemiyorum, idare edemiyorum. Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var" diyerek şikayet etmişti. Deniz kenarında restoran açarak herkesi şaşırtan Akalın'a Twitter'dan eleştiri yağdı. 

Boğaza sıfır restoran açtı

Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Anadolu Hisarı'nda kızlarının isminden ilham alarak "Hirahan" adında lüks bir restoran açtı. Akalın, dün yeni mekanında arkadaşlarını ağırladı. Akalın'ın restoranında Gaziantep mutfağından lezzetler sunacağı öğrenildi. Boğaz'a sıfır olan lüks restoranın içi de modern eşyalarla dekore edildi.

Twitter'da eleştiri oklarının hedefi oldu

Ünlü popçunun lüks restoran açtığını gören sosyal medya kullanıcıları, Twitter'dan "Hani geçinemiyordun" diyerek tepki gösterdi. İşte Demet Akalın'a gelen eleştirilerden bazıları...

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