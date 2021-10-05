Kışa cildi hazırlamak için sonbaharda cilt bakım önerilerini sıraladık!

Mevsimlerin değişmesiyle beraber yaz boyunca güneş ışınlarına maruz kalan cildi canlandırmak ve cildi gençleştirmek için sonbahar en uygun mevsimlerden biri! Cildinizi kışa hazırlamak için yapabileceğiniz cilt bakımı hakkında Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, sonbaharda yapılması gereken cilt bakımları hakkında önemli bilgiler paylaştı! Cildinize bir iyilik yapın ve en mükemmel şekilde kışa cildinizi hazırlayın!

Sonbahar ile birlikte cildinizin de bakım zamanı geldi! Yazın uzun süre güneşe maruz kalan cildinizi, klinik uygulamalarla yenileyerek, eski parlak günlerine geri döndürebilmek için en doğru zamandasınız! Yaz aylarında güneşin etkisiyle parlaklığını ve diriliğini yitiren ciltlerin, Kök Hücre, Nem Aşısı, Mezoterapi uygulamaları ve çinko takviyeleri ile hızlı ve kalıcı bir şekilde onarılabilmektedir.

Klinik uygulamalar için, sonbahar, en doğru zaman! Özellikle güneşe daha çok maruz kalan yüz, kol, el ve bacak bölgelerinde oluşan güneş lekelerinin tedavisi için geliştirilen klinik uygulamalar aracılığıyla, sonbaharda cilt bariyerinizi güçlendirebilir, yazın oluşan cilt lekelerinden arınabilirsiniz.

Yazın güneşin etkisiyle oluşan lekelere karşı, cilt altına yapılan nem aşıları ve PRP’ler ile cilt bariyerinin güçlendirilerek, dermapen ve anti aging için yapılan lazer uygulamalarıyla da kalıcı iyileştirme sağlanabilmektedir.

Cildinizi Gençleştirin!

Yazın güneşin ve aşırı nemin etkisiyle yıpranan ciltler için, Dermaroller ve Hyaluronic Acid ikilisi, C vitamini, kolajen takviyeleri şart!Vücudunuzdan alınan çok az miktardaki yağın, laboratuvar ortamında kök hücreden zengin sıvı haline getirilip cildinize uygulanması ile kendi hücrelerinizle yenilenebilirsiniz. Sonbaharda Kök Hücre tedavisi ile cildinizi sadece güneşin zarlı etkilerinden arındırmakla kalmaz, onu en az 5 yıl önceki parıltılı diri ve genç haline geri döndürebilirsiniz!

Mezoterapi İle Cildinizi Gençleştirin!

Mezoterapi yöntemiyle cildinizin daha genç, canlı, parlak görünmesini sağlarken onu cilt hasarlarından arındırabilirsiniz. Alın, göz çevresi, dudak kenarları, yanaklar, boyun, dekolte, sırt ve diz üstü bölgelerine uygulanan bu yöntemle; cildi canlandırmak, hücre metabolizmasını artırıp yaşlanmayı geciktirmek hedeflenir. Uygulamayı koruma amaçlı olarak yılda bir kez yaptırıp, sıvı kolajen takviyeleri ve doğru cilt bakım ürünleri ile kalıcılığını destekleyebilirsiniz.

20 Dakikada Işıltılı ve Canlı Bir Cilde Sahip Olun!

Cildinize kaybettiği nemi ve esnekliği geri kazandırarak, onu pürüzsüz ve ışıltılı bir hale dönüştürmek için en etkili çözümlerden biri, kuşkusuz nem aşıları! Nem aşılarıyla, ameliyata gerek kalmadan sadece 20 dakikada, bebeksi bir cilde sahip olabilirsiniz. Uygulamanın sonuçları tek seansta hızlı bir şekilde alınabiliyor. Ciltteki değişim, uygulama yapıldıktan 1 ay sonrasına kadar devam ediyor. Ciltte yarattığı etki, ortalama bir yıl boyunca, yeni bir işlem yapmaya gerek kalmadan devam ediyor. Kalıcılık süresi, cilt tipine göre değişiklik gösteriyor.

Çinko Takviyesi ile Cil Hastalıklarının Önünü Kesin!

Doğada çok sayıda gıdada bulunan çinkonun, cilt hastalıklarından, sonbahar ve kış aylarında maruz kalınacak her türlü olumsuz etkenlerden korunmaya yönelik çok önemli bir işlevi bulunuyor. Çinko, cildimizin en çok ihtiyaç duyduğu kolajen üretiminde de önemli rol oynar. Kolajen, cildi sıkılaştırır, esneklik kazandırarak daha genç görünmesini sağlar. Çinkonun, yeni hücre yapımını hızlandırarak cildin yenilenmesini sağlayan ve akne oluşumunu engelleyen bir etkisi bulunur. Yanık ve ameliyat izlerini yok eder, cildin erken yaşlanmasını önler. Cilde parlaklık verir. Sonbaharda çinko takviyesi almayı unutmayın.