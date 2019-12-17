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Tırnak mantarına ne iyi gelir bulaşmasını istemiyorsanız...

Tırnak mantarı kişinin günlük hayatına müdahale eden ve sıklıkla görülen cilt sorunlarından biridir. Dikkate alınmadığı taktirde ciddi sorunlara neden olabilir!

Tırnak mantarına ne iyi gelir bulaşmasını istemiyorsanız...
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Ülkemizde sıklıkla görülen cilt sorunlarından biri de tırnak mantarıdır. Her ne kadar önemsenmeyecek bir sorun gibi görünse de gerekli olan tedavi ve bakım yapılmadığı taktirde büyük sorunlara yol açabilir. Tırnak mantarı hakkında sıklıkla sorulan sorular arasında olan 'Tırnak mantarı bulaşıcı mıdır? Tırnak mantarı nasıl geçer, tedavisi nasıl olur?' gibi merak edilen cevapları Dermatec Poliklinigi Dermatoloji Uzmani Dr. Ata Nejat Ertek konu ile ilgili bilgiler verdi.

TIRNAK MANTARI BULAŞICI MIDIR?

Tırnak yavaş uzayan bir deri ekidir. Tırnak mantarı (onikomikozis) tırnağı kalınlaştırır, rengini bozar ve tırnak yatağından ayırır. Ülkemizde tırnak mantarı sorunu oldukça sık karşılaşılan bir problemdir. Sıklıkla erişkinlerde görülür. Tırnak mantar hastalıkları ağrı gelişimi, başka enfeksiyonlara yol açması ve bulaşıcı olması nedeni ile ciddi bir sağlık sorunudur. Özellikle yaşlı hastalarda, şeker hastalarında ve savunma sistemi problemli olan hastalarda daha dikkatli olunmalıdır. Bunun yanı sıra el ve ayak tırnaklarında ciddi estetik problemlere sebep olmaktadır.

TIRNAK MANTARINDA ETKİLİ TEDAVİ YÖNTEMİ NE?

Tırnak mantarlarının en etkili tedavi yöntemlerinin başında lazer tedavisi gelmektedir. Lazer tedavileri; her yaş döneminde düşük risk ve geniş güvenli kullanım özelliği, yüksek hasta uyumu ve klinik iyileşmesi ile tırnak mantarlarında ilk tedavi seçenekleri arasına yer almaktadır. Ayak tırnağına uygulanan lazer ışığı, tırnak yatağına, tırnak ve etrafındaki yumuşak dokuya zarar vermeden uygulanır. Mutlaka 5 parmağın tırnaklarına da uygulanmalıdır çünkü diğer parmaklardaki tırnaklarda da gizli mantar olabilir. Lazer tedavisi sırasında hafif ısınma hissi duyulur. Herhangi bir şekilde ağrı kesici veya anesteziye gerek yoktur.Uygulama sonrasında hemen günlük aktivitelerinize geri dönebilirisiniz.

Lazerle tırnak mantarı tedavisi işlemi yaklaşık 15 dakika kadar sürmektedir. Tedavide bazı hastalar için tek seans yeterli olurken bazı hastalar (çok ileri safhalar) içinse daha fazla seansa (6-8 seans veya fazlası) gerek vardır.Lazer işlemi sonrası hemen pedikür yaptırabilir ya da oje sürebilirsiniz. Burada önemli olan lazer işlemi öncesi dönemdir. Lazer işlemi uygulanmadan 1 gün önce ayağınızdaki tüm ojeleri temizleyip, ayak temizliğinizi yapmalısınız.


Mantar hastalığı çevresel faktörlere bağlı bir rahatsızlık olduğu için tekrarlaması mümkün olabilir.Bu nedenle mutlaka hastalıktan korunmak için uzmandan bilgi alınmalıdır.

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