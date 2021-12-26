Kızılcık meyvesinin faydaları neler saymakla bitmiyor!

Zeytin büyüklüğündeki bu kıpkırmızı ekşi meyveler yiyenlere sağlık saçıyor!

Genellikle mayhoş lezzetinden yararlanılarak şerbeti, şurubu ve marmelatı yapılan bu muhteşem meyveler bağırsak problemlerinden egzamaya kadar birçok hastalığa iyi geliyor. Sonbaharın bu özel meyvesini sizler için inceledik. İşte kızılcık ve sağlık faydaları!

Mide kanserine neden olan pylori bakterilerini yok eder.

Kızılcık, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyen antioksidan özellik taşır. 2-Kızılcık suyu mide kanserine neden olan pylori bakterilerini yok eder. 3-Kızılcık suyundaki esanslar göğüs kanserini engeller. 4-Kızılcık ayrıca kolesterole ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. 5-Diş ve diş eti ilgili rahatsızlıkların ortaya çıkmasını önler.

Kızılcık çayı ishale karşı oldukça etkilidir.

Kızılcık meyvesi genellikle dizanteri ve ishal tedavisinde kullanılır. İshal tedavisi için kızılcık reçetesi geleneksel bir tarifle hazırlanır. 9 adet kızılcık birkaç dilin armutla ve fındık kabuğuyla karıştırılır. Bu karışım sıcak suda kaynatılır. Ilık halde tüketilen bu kızılcık çayı ishale karşı oldukça etkilidir.

Bağırsak parazitlerine ve gut hastalığına iyi gelir.

Kızılcık meyvesi ya da kızılcık yaprakları kullanılarak yapılan bir karışım egzama benzeri cilt hastalıklarına, bağırsak parazitlerine ve gut hastalığına iyi gelir. Bu karışımı yapmak için 50g kızılcığı 250ml yemeklerde ve içkilerde kullanılan alkolün içerisinde ezin. Bu karışımı 15 gün boyunca dinlendirip süzün. 15 gün sonra karışım hazır olduğunda günd