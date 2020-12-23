Pirinç suyu saç maskesi nasıl yapılır en hızlı saç uzatma yöntemi burada!

Saçlarının çok dökülmesinden ve yavaş uzamasından şiayetçi olanlar buraya! Pirinç suyu maskesini denediniz mi? İçerisinde barındırıdığı aminoasitler saçların yeniden oluşmasına ve daha hızlı büyümesine yardımcı olan pirincin saça olan faydasını görünce çok şaşıracaksınız.

HAFTADA 2 KERE UYGULAYABİLİRSİNİZ

Saçınızın hızlıca uzamasını istiyorsanız, pirinç suyu kullanımının en iyi yolu saçınızı banyodan sonra pirinç suyu ile yıkamaktır. Bu işlemi haftada en az 2 defa uygulayın ve sonuçları görün.



PİRİNÇ SUYUM MASKESİ NASIL YAPILIR?

Yarım su bardağı pişmemiş pirinci alın ve hepsini yıkayın. Pirinci 2-3 bardak su ile dolu bir kaba yerleştirin. 30 dakika boyunca suyunu çekmesini bekleyin ve pirinç suyunu temiz bir kaba boşaltın. Öncelikle saçınızı şampuanla yıkayın ve su ile tamamen durulayın. Pirinç suyunu saça dökün ve saçınıza masaj yaparak pirinç suyunu uygulayın. 20 dakika kadar bekleyin ve ılık su kullanarak saçınızı tamamen durulayın.

