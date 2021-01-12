Bebe bisküvili mozaik pasta nasıl yapılır eşsiz bir tat!

Çok sevdiğimiz mozaik pasta tarifini bu defa bebe bisküvisiyle yapıyoruz. Her yaştan insanın bayıldığı lezzetlerden olan bebe bisküvisi mozaik pastaya inanılmaz bir aroma katıyor. Kendisiyle çay saatleriniz daha da lezzetli bir hal alacak. Karşınızda: Bebe bisküvili mozaik pasta tarifi!

Bebe bisküvili mozaik pasta malzemeleri:

5 adet orta boy muz

3 yemek kaşığı kakao

1,5 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

2 yemek kaşığı fıstık ezmesi(organik)

1/2 paket bitter çikolata(damla)

20-25 adet bebe bisküvisi

2 adet orta boy portakal kabuğu rendesi

Hazırlanışı:

Muzları çatalla eziyoruz. Muzun içine kakao, bal, Hindistan cevizi yağı, fıstık ezmesini katıp karıştırıyoruz. Bebe bisküvilerini elimizle ikiye veya dörde bölüp ekliyoruz. Son olarak bitter damla çikolatalarımızı ve portakal kabuğu rendesini ekleyip karıştırıyoruz. Streç film üzerine yayıp, katlıyoruz. Buzluğa gönderiyoruz.

4-5 saat sonra donduktan sonra yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.