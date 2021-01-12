Damla Uğurtürk kimdir Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı

İki sene önce eşi Belçim Bilgin'den ayrılan oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, önceki gün bir kadınla yürüyüş yaparken görüntülenince sinirlenmişti. Kısa süre sonra oyuncunun görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıkmış ve ikilinin bir süredir aşk yaşadıkları konuşuldu.

"Haberler doğru değil"

Günlerdir adı kendisinden 19 yaş büyük olan Yılmaz Erdoğan'la anılan 34 yaşındaki Damla Uğurtürk, Instagram hesabından hikaye kısmından açıklama yaparak "Haberler doğru değil. Kamuyu daha fazla ilgilendiren işler yapıyoruz. Onlara da aynı ilgiyi göstermeniz dileğiyle" dedi.

Birlikte sunuculuk yaptılar

Adı aşk dedikodularına karışan Damla Uğurtürk ve Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz sene ağustos ayında Beşiktaş Kulübü'nün "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında düzenlenen gecede birlikte sunuculuk yapmıştı.

Damla Uğurtürk kimdir?

Damla Uğurtürk, 1986 Ankara doğumlu. Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Damla Uğurtürk, ekran projeleriyle tanınıyor. NTV, TGRT, Kanal B ve TRT’de muhabir ve spiker görevlerinde çalışan Uğurtürk, aynı zamanda LÖSEV gönüllüsü.