Cilt rengi nasıl açılır prinçle beyazlatın!

Son zamanlarda özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği bir konu ten rengi açtırma! Koyu olan teninizden şikayetçi misiniz, daha açık, mermer gibi bir cilde mi sahip olmak istiyorsunuz? Herhangi bir estetik operasyona yatmadan, tamamen doğal yöntemler ile cilt renginizi açmanız mümkün. Cilde rengini veren madde, renk pigmentleridir ve bu tamamen genetik bir durumdur. Cilt renginiz doğuştan çok esmer yahut koyu buğday tonlarda değilse, doğal malzemeler yardımıyla cilt rengini açmak mümkündür. Sizler için 5 organik maske tarifi hazırladık...

Pirinçle Cilt Beyazlatma: Cilt rengi nasıl açılır sorusuna verilecek en klasik yanıtlardan birisi de pirinçtir. Pirincin, cilt üzerindeki leke giderici ve ağartıcı etkileri öteden beri bilinmektedir. Pirinç suyu ile yüz beyazlatmauzun yıllardır Uzakdoğulu kadınlar tarafından geleneksel bir uygulama haline getirilmiş olup, son derece başarılı neticeler vermektedir. Yaklaşık 2 çorba kaşığı pirinç ununu, krem kıvamına gelecek şekilde su ile karıştırın ve gözaltları hariç tüm yüzünüze ve hatta boyun ve dekolte bölgenize uygulayın. 30 dakika bekleyin ve cildinizi ılık suyla arıtın.

Haftada 1 veya 2 kez uygulayabilirsiniz.

Limonla Cilt Beyazlatma: Vücut sağlığı ve güzelliği için sayısız faydaları olan limonun ağartıcı ve renk açıcı özelliğinden, saçlarınız için olduğu gibi, cildiniz için de istifade edebilirsiniz. Yarım limonu cildinizin üzerinde gezdirip, tüm gece bu şekilde kaldıktan sonra, sabah uyandığınızda yüzünüzü yıkadığınızda cildinizdeki değişime şaşıracaksınız. Ancak gece boyunca yattığınız odanın tamamiyle karanlık ve ışıksız olmasına özen göstermelisiniz; zira limon suyundaki asit, ışıkla birleşince ciltte leke bırakabilir.

Domatesle Cilt Beyazlatma: Domates, sadece cilt sivilceleri üzerinde iyileştirici etki yapmakla kalmıyor, aynı zamanda cilt rengi üzerinde beyazlatıcı etki de sağlıyor. Asidik özelliğiyle cildi ağartan domatesi, rendeleyip yüzünüze maske yapabilirsiniz. Domates ciltle temas etiğinde kaşınma, yanma türü hassasiyetler ortaya çıkabilir. Maskeyi yüzünüzde aşağı yukarı 15 dakika tutarak yıkayabilirsiniz. Rendelenmiş domatesin içerisine az bir miktar un da ekleyebilirsiniz.

Salatalıkla Cilt Beyazlatma: Sulu ve hoş kokulu bir sebze olan salatalık, sofralara kattığı lezzetin yanı sıra, cilt lekelerini giderici ve cilt beyazlatıcı özellikleri sayesinde pek çok krem, nemlendirici ve maske gibi kozmetik ürünün içeriğinde kullanılmaktadır. Cildi nemlendiren ve yumuşatan salatalık özü, cilt rengi açma konusunda da hayli etkili oluyor. Kabuklarını soyup rendelediğiniz 1 adet salatalığı cildinizde yarım saat bekletip yıkadığınızda ve bu işlemi 1 hafta boyunca en az 4 gün uyguladığınızda, elde ettiğiniz sonuç yüzünüzü güldürecek.

Ihlamurla Cilt Rengi Açma: Bir miktar ıhlamuru kaynatıp ılıtın ve süzdükten sonra birkaç damla limon sıkarak pamuk yardımıyla cildinize sürerek yedirin. Bu uygulamayı her akşam tekrarlayın. Cilt rengiüzerindeki faydasını göreceksiniz.