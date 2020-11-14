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Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu nasıl taburcu oldu!

Koronavirüs sebebiyle tedavi gören ünlü sunucu İkbal Gürpınar, taburcu oldu. Gürpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi.

Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu nasıl taburcu oldu!
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Koronavirüse yakalandıktan sonra bir süre yoğun bakımda tedavi gören sunucu İkbal Gürpınar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaşmıştı. Önce babasını daha sonra annesini virüsten dolayı kaybeden Gürpınar, "Çektiğim acıları bilseniz adım atmazdınız dışarıya" diyerek tüyler ürpertmişti. Gürpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine müjdeli haberi vererek taburcu olduğunu duyurdu. 

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar, koronavirüse yakalanmasının ardından geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırılmıştı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olan 51 yaşındaki İkbal Gürpınar, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Tedavisi tamamlanan ve taburcu olan sunucu İkbal Gürpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şükürler olsun, an itibarıyla taburcu oldum. Taburcu kelimesi, savaşta yaralanıp tedavisi biter bitmez taburuna dönecek hastalar için kullanılırmış. Rabbim hayırlarda, güzel işlerde yarışacağımız cepheler nasip etsin. A'dan Z'ye üzerimde emeği olan tüm sağlık çalışanlarına, temizlik görevlilerine ve yemekhane personeline sonsuz teşekkürler. Ve elbette dünyanın dört bir yanınsan dua gönderen siz kıymetli gönül dostlarıma." dedi.

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