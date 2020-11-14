2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in mayolu pozları gündem oldu!

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, geçtğimiz günlerde CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programına katılmış ve programda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstiklal Marşı'yla alakalı sorulara cevap vermek istemediği için günlerce konuşulmuştu.Geçtiğimiz günlerde küvvette köpük banyosu yaparken çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan Şahin bu kez de mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Miami'ye sevgilisinin yanına gitti

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmişti. Günlerce adından söz ettiren Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, kültürel lince maruz kaldığını söyleyerek Miami'ye sevgilisinin yanına gitti.

İşte o pozları...