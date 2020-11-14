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Hamile kalmamak için alınması gereken yöntemler kadın ve erkek olarak ayrılıyor!

Hamile kalmamak için partnerinizle cinsel ilişki öncesinde dikkat etmeniz gereken yöntemleri bir araya getirdik kadın ve erkek olarak yöntemler ayrılıyor!

Hamile kalmamak için alınması gereken yöntemler kadın ve erkek olarak ayrılıyor!
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Hamile kalmak isyemeyenler için korunma yöntemlerini sıraladık! İstenmeyen gebeliklerin önüne geçmek ve cinsel ilişki öncesi veya sonrasında hamile kalmamak için en etkili korunma yöntemlerini elmaelma.com'da bulabilirsiniz! Doğum kontrol hapı nasıl kullanılır, kadın ve erkeklerde korunma nasıl olur hadi gelin hepsini beraber göz atalım...

Regl Takvimi Tututun!

Geçmiş dönemlerde regl takviminize göz atarak ovulasyon döneminde partnerinizle yakınlaşmanız hamile kalma şansınızı artmasına neden olmaktadır. Bu noktada regl takviminize de zaman zaman göz atarak durumu kontrol altına alabilirsiniz. 

Cerrahi Müdahale!

Hamile kalmamak için cerrahi bir yöntem olan tüp bağlama ile hamile kalma riskini en az ihtimalle ortadan kaldırabilirsiniz. Hamile kalmamak için en etkili yöntemler arasında gösterilir ve kalıcı yöntemdir. 

Fitil Yöntemi

Kadınların uygulayabileceği bir yöntemdir. Vajinaya fitil koyup hamilelikten korunabilirsiniz. Ancak fitil yoksa onun yerine köpük veya tablet şeklinde olan yöntemleride tercih edebilirsiniz. Bu yöntem erkeğin spermi kadının rahmine girmeden ölür ve hamilelik riskini ortadan kaldırır.

Ertesi Gün Hapı Nasıl Kullanılır?

Adından da anlaşılacağı üzere cinsel ilişki öncesinde değil sonrasında uygulanması gereken bir yöntemdir. Cinsel birliktelikten sonra kullanılmalıdır.

Kadınlar Nasıl Korunabilir?

Kadınların istenmeyen gebeliğin oluşmaması için sadece kadınların kullanabileceği korunma yöntemlerini sıraladık. Geçici korunma yöntemi; bu kategoriye doğum kontrol hapları, hamilelik engelleyen iğneler, derialtı işlemler, kadın kondomu yer alıyor. Kalıcı korunma yöntemi; tüp bağlama dediğimiz tüp ligasyon.

Erkekler Nasıl Korunabilir?

Erkeklerde geçici korunma kondom yer alırken kalıcı koruma olarak sperm kanallarının bağlanması yer almaktadır.

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