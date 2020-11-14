Okan Bayülgen ''Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum'' dedi!

Ünlü sunucu Okan Bayülgen, geçtiğimiz gün Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Gör Beni" programına konuk oldu. Bayülgen çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü sunucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet edildiğini ve 2.5 sene işsiz kaldığını söyledi. Ünlü komedyen, bu süre zarfında 4 iş yeri sahibi olduğunu da sözlerine ekledi.

"Bu süre zarfında 4 iş yeri sahibi oldum"

Armağan Çağlayan'ın "196Sekiz" isimli Youtube kanalında sunduğu "Gör Beni" isimli programa konuk olan ünlü komedyen Okan Bayülgen, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet edildiğini ve 2.5 sene işsiz kaldığını söyleyen Bayülgen, "Bu süre zarfında 4 iş yeri sahibi oldum" dedi.

Okan Bayülgen, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Beni Cumhurbaşkanı'na şikayet ettiler ve Cumhurbaşkanı da bir şeyler söyledi bunun üzerine. Ben bunun üzerine hiç kin gütmüyorum. Bu konu ile ilgili üzülmüyorum da. Hatta bana başka bir şey yaptırdı.

"4 İŞ YERİ SAHİBİ OLDUM"

Beni 2.5 sene işsiz bırakmaları; Fransa'da bankaya götürdüğüm vergisi ödenmiş paraları, o zaman iktidara yakın iş adamları milyarlarca dolar çıkartırken; oradaki 3 kuruş parayı kızımın okuması için orada belli bir meblağ tutuyordum. Onu getirdim ve burada iş sahibi oldum. Bodrum'da bir kulübüm, bir tane brasserie ve İstanbul'da gurur duyduğum bir kabare yatırımım var. Hakikaten ülkemize turistler de geldikleri zaman, "bu nasıl bir şey böyle bir yer mi var" diyorlar. Dünyadaki hiç bir yerden kopya çekilmemiş. İyi mimar, iyi mühendis ile çalışıp 300 kişilik bir kabarem ve onun altında yine bir kulübüm var. 4 tane iş yeri sahibi oldum.

"2.5 SENE İŞSİZ KALMAMA NEDEN OLDULAR"

Sırf onlar beni şikayet ettiler ve 2.5 işsiz sene kalmama neden oldular diye ben kendime her gün gidebileceğim bir iş yeri yaptım. Hiç ülkemle, ya da başka insanlara küsmedim, bozuşmadım. Başka bir yerde de yaşamayı düşünmedim. Çok mutluyum böyle olduğu için. Beni mekancı yaptılar. Ortağı olmayan bütün yatırımı kendi yapmış, bu işlerle uğraşan ve para kazanan biri haline geldim"