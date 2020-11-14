Baş dönmesi vertigo neden olur farklı hastalıkların habercisi!

Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, halk arasında baş dönmesi olarak bilinen vertigo hakkında açıklamalarda bulundu.



Prof. Dr. Nuri Özgirgin, “Pandemi döneminde dahi insanlar baş dönmesi sebebiyle hastaneye geliyor, bu durum da baş dönmesinin insanları ne kadar rahatsız ettiğini ortaya koyuyor” diye konuştu.



İç kulak denge organı insanların yerçekimine karşı hareket ederken dengede kalmasını sağlıyor. Bu çok karmaşık sistem arızalandığı zaman baş dönmesi, bulantı kusma gibi bulgular oluştururken eş zamanlı olarak beyin vücut içi dengenin yeniden sağlanması için faaliyet gösteriyor. Baş dönmesine neden olan hastalıklar sıklıkla iç kulak ile ilgili olsa da nörolojik hastalıklar ve diğer sistemik hastalıklar da baş dönmesine neden olabiliyor.Baş dönmesi olan hastanın öncelikli korkusu, yakınmalarının beyninde olası bir sorundan kaynaklandığı ya da ani gelişen bir kalp problemi ile ilgili olduğu düşüncesi olduğundan hastalar şikayetleri için farklı polikliniklere başvuruyor.



BAŞ DÖNMESİDE EN SIK GÖRÜLEN NEDEN: KRİSTAL OYNAMASI



En sık görülen baş dönmesi nedeni halk arasında kristal oynaması olarak da bilinen pozisyonel baş dönmesi olarak biliniyor. Psikolojik olanlar, migren hastalığı ile ilgili olanlar ve diğer iç kulak hastalıkları ise ikinci üçüncü sıklıkta karşımıza çıkıyor. Denge sisteminin karmaşık yapısını hastalık sırasında değerlendirebilmenin ciddi bir deneyim gerektirdiğini söyleyen Prof. Dr. Nuri Özgirgin, “Çok deneyimli bir hekim, iyi bir muayene ile hastalığı %70-80 oranında değerlendirebilir. Ancak tanının kesinleşmesi ve doğru tedavinin yapılandırılabilmesi için iyi bir laboratuvara ihtiyaç var” dedi.

DENGE HASTALIKLARINDA TEDAVİ

Denge hastalıklarının tedavisinde ilaç tedavisi ve bazı durumlarda uygulanan ameliyatların yanında vestibüler rehabilitasyon çok önemli yer tutuyor. Hastalarda iki taraflı ve kalıcı denge problemi olduğu zaman amaç, beynin vücuttaki hakimiyetini artırmak diyen Özgirgin, “Beyin, her şeyi kontrol altına alabilme özelliğine sahip olan bir organ. Kişi, beynin bu hakimiyetiyle, süreci kontrol altına alıp kişinin tekrar dengede kalmasını sağlayabilir. Ama beyne bunu öğretmek gerekiyor. Bunu öğretirken de denge sistemine katkıda bulunan diğer organları ön plana çıkartmak gerekir; yani gözler, omurilik ve derin duyu. Üçü de kişinin dengede kalması için olmazsa olmaz organlardır” dedi.

CİDDİ DENGE SORUNU OLAN HASTALAR YÜRÜYEREK EVİNE DÖNEBİLİYOR



İşin özüne inip hastalarımıza modern tetkikler uyguluyoruz diyen Özgirgin, konu hakkında şunları söyledi: “Hastalığın tutulumuna ve yaygınlığına göre rehabilitasyon süresi 6 haftaya kadar uzayabiliyor. Tedavinin yaratmış olduğu etki ise hastalar açısından büyük memnuniyet oluşturuyor. İki kişinin koluna girerek ve zorlukla yürüyerek kliniğimize başvuran hastaları, tek başına hiçbir destek olmadan dengesini toparlamış vaziyette, evine yürüyerek gidecek şekilde taburcu ediyoruz."



MİGRENİ OLANLAR ÇİKOLATA VE KIRMIZI ŞARAPTAN UZAK DURSUN



Amacımız Vertigo şikâyeti yaşayan hastaların yaşam kalitesini değiştirmeden tedavilerini sürdürmek diyen Prof. Dr. Nuri Özgirgin, şu açıklamalarda bulundu: “Hastalarımıza koymuş olduğumuz tanılar üzerinden önerilerde bulunuyoruz. Mesela migren gibi baş dönmesi hastalıklarında çikolata ve kırmızı şarap tetikleyici olurken, iç kulak basıncı nedeniyle baş dönmesi yaşayan hastalarımıza tuzdan uzak durması gerektiğini söylüyoruz.”



DÜNYANIN BAŞTA GELEN DENGE MERKEZLERİNDEN

Bayındır Sağlık Grubu KBB Kliniklerinde baş dönmesi ile ilgili bilimsel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi uygulamaları 1995 yılında başladı. Geçen 25 yılda çok istikrarlı bir gelişim göstererek, konuyla ilgilenen tıbbi ekibi, ekipmanı ve alt yapısı ile bugün dünyanın başta gelen denge merkezlerinden birisi oldu. Bayındır Sağlık Grubu KBB Klinikleri, denge hastalıklarının tanısı ve tedavisi konusunda en gelişmiş ve modern sistemlerle misyonunu sürdürmekte. Bu nedenle yurt dışından birçok hasta, sıklıkla Bayındır Sağlık Grubu KBB kliniklerine başvuruyor. Kullanılan sistemler kanıta dayalı ve objektif veriler sunduğundan, tanısal yanılgı en aza indirilebiliyor. Bayındır Söğütözü Hastanesi, öne çıkan denge merkezi ile hem ülke içinden hem de yurt dışından gelen hekimlerin konu ile ilgili eğitimlerine de fırsat tanıyor. Bu bağlamda 12 yıldır eğitim toplantıları ve kurslar düzenliyor. Bu toplantıların en büyüğünü ise Bayındır Sağlık Grubu’nun tescilli markası olan ‘Vertigoya Pratik Yaklaşım’ adını taşıyan toplantılar oluşturuyor. Bu toplantıya dünyanın her yerinden, alanında uzman sağlık profesyonelleri katılım göstererek, vertigo hakkındaki güncellemelerden haberdar olma şansı yakalıyor.