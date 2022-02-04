Cilt tonunu eşitleyen doğal maskeler limon suyunu deneyin!

Cilt tonunu eşitleyen doğal maskeler neler? Makyaj yapmaktan sıkılmadınız mı? Cildinizdeki eşitsizlikleri ortadan kaldıracak bu maskeler sayesinde siz de artık makyaj yapmaya gerek duymayacaksınız. Hem pratik hem de evde basit malzemelerle hazırlayabileceğiniz kadar ekonomik olan bu maske tarifleri sayesinde cildiniz ışıl ışıl görünecek. İşte cilt tonunu eşitleyen doğal maske tarifleri!

Limon suyunu mutlaka deneyin!

Limonun cildi beyazlatma özelliği bulunmaktadır. Bu özelliğinin yanı sıra cilt dengesinin sağlanmasında ve cildi beslenmesinde yardımcı olmaktadır. Ölü deri hücrelerinin ciltten arınmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kaşıntı ve tahriş için de kullanılabilir.

Eğer cildiniz hasassa su oranını arttırın...

Yapmanız gereken tek şey imon suyu ile soğuk su ile karıştırılmasıdır. Bu karışım yüz ve boyun bölgesine eşit miktarda uygulanır. Yaklaşık 10 ila 15 dakika kadar ciltte bekletilir ve ardından durulanır.Eğer cildiniz hassassa su oranının arttılması önerilmektedir. Çünkü cilt bronzlaşabilir.

Gül suyu maskesi ile cildiniz canlanacak

Gül suyu, cilt tonunu dengelemede son derece etkilidir. Cildin daha yumuşak ve canlı kalmasını sağlar. Cilt yapısını besler.

Yoğurt maskesi vazgeçilmeziniz olacak!

Cilt bakımında yaygın olarak kkullanılan maskelerden biri de yoğurt maskesidir. zellikle ciltteki kiri ve ölü derilerin arındırılmasına yardımcı olan bu maske cildin beslenmesine ve güçlenmesine de yardımcı olur.

2 çay kaşığı yoğurt ile 1 çay kaşığı bal karıştırılır. Pürüzsüz bir kıvama gelen karışım cilde uygulanır. Yaklaşık 15 dakika kadar ciltte bekletilir. Ardından cilt soğuk su ile durulanır. Uygulama her gün düzenli olarak yapılabilir.