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Pofuduk kahvaltılık tarifi en pratik lezzet!

Kahvaltı sofralarınızda şahane bir lezzetle tanışmaya hazır olun. Hem pratik hem de pofuduk bu enfes lezzete hayran kalacaksınız. İşte hazırlanışı!

Pofuduk kahvaltılık tarifi en pratik lezzet!
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Kahvaltı sofralarınızda efsane bir lezzete ne dersiniz? Hem pratik hem de lezzetli olan bu pofuduk lezzetlere hayran kalacaksınız.Yapılışının ve hazırlanmasının kolay olmasının yanında, az malzemeli, bol lezzetli harika bir tarif. İşte tüm malzemeleri ve hazırlanışı ile karşınızda. 

MALZEMELER: 

2 adetyumurta
1 çay bardağısüt
1 su bardağırendelenmiş kaşar peyniri
4-5 dalmaydanoz
3 su bardağıun
1 paketkabartma tozu
1 tatlı kaşığışeker
1 çay kaşığıtuz

Kızartmak için:

1 su bardağısıvı yağ

HAZIRLANIŞI: 

Yumurtaları derince bir kaba kırın ve üstüne; süt, rendelenmiş kaşar peyniri, ince doğranmış maydanoz, kabartma tozu, şeker ve tuzu ekleyip güzelce karıştırın.Sonra unu yavaş yavaş ilave edin.Ele yapışmayan bir hamur elde edin.Hamuru bir merdane yardımıyla çok ince y ada çok kalın olmayacak şekilde açın.  Açtığınız hamuru bir su bardağı yardımı ile kesin.Bir tavaya aldığınız sıvı yağda arkalı önlü güzelce kızartın.Tüm hamura aynı işlemi uygulayın.Tüm hamurlar kızarınca sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!

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