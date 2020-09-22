Atom nasıl yapılır güne zinde başlayın!

Atom nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Zamansızlıktan kahvaltı edememekten mi şikayetçisiniz? Bu tarifimiz tam da size göre! Üstüne üstlük bir de enerji veriyor ki sormayın gitsin! Güne daha enerjik ve zinde uyanmak istiyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda atom tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

2 bardak günlük süt (organik ya da çiftlik sütü olması terc, 1 adet büyük boymuz, 1 adet kivi, 2 tatlı kaşığı nutella, 1.5 tatlı kaşığı bal

HAZIRLANIŞI:

Bütün malzemeyi blendera atın ve ve homojen bir hale gelene dek karıştırın. Hepsi bu kadar!