Draping makyaj nedir doğal bir görünüm istiyorsanız...

Son zamanların en popüler makyaj trendleriinin ne olduğunu biliyor muydunuz? Ya da şöyle soralım draping makyajı hiç duymuş muydunuz? Kadınlar arasında en çok tercih edilen makyaj tekniklerinden biri olan draping makyaja dair tüm merak edilenleri sizler için hazırladık. Peki draping makyaj nedir? Draping makyaj nasıl yapılır? İşte tüm merak ettiğiniz soruların yanıtları elmaelma.com'da.

DRAPİNG MAKYAJ NEDİR?

Draping makyaj tekniği son zamanlarda popülerlik kazanan makyaj tekniklerinden biri görünse de aslında 70'li yıllara kadar uzanan bir tekniktir. Draping makyajı yaparken fazla makyaj ürününede ihtiyaç duymuyorsunuz. Sahip olmanız gereken tek şey, allık ve allık fırçası!

YOĞUN GÖRÜNÜMDEN MÜMKÜN OLDUĞUNCA UZAK DURMAYA ÇALIŞIN!

Bu makyaj tekniğinin en önemli özelliği ise; yüzde doğal bir görüntü oluşturmasıdır. Yoğun görünümden mümkün olduğunca kaçınmaya özen göstermelisiniz. Bunun yanı sıra göz makyajınızı dikkat çeken renklerden de uzak tutmalısınız.