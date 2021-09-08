Yam sebzesinin faydaları neler kanseri önlüyor!

Yam sebzesinin ne olduğunu daha önce duymuş muydunuz? Görüntü olarak tatlı patatese benzeyen yam sebzesi özellikle düzenli olarak tüketildiğinde kanseri bile önlüyor. Neredeyse 100'den fazla çeşidi bulunan bu sebze hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Peki yam sebzesi nasıl yapılır? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte merak ettiğiniz tüm soruların yanıtları elmaelma.com'da.

BOL MİKTARDA C VİTMAİNİ İÇERİR

Yam sebzesi vücuda ihtiyaç duyduğu günlük yüzde 50 oranında C vitamini sağlamaktadır.

SİNDİRİM HASTALIKLARININ OLUŞMASINI ENGELLEMEKTEDİR

Yam sebzesi aynı zamanda sindirim hastalıklarının oluşmasını da önlemktedir. Bağırsak rahatsızlıklarını önleyerek florasını dengelemektedir. Bunun yanı sıra kolon kanseri riskini de engellemektedir.

VÜCUTTAKİ TOKSİNLERİN ATILMASINA YARDIMCI OLUR

Güçlü bir antioksidan etkisi gösteren yam sebzesi, vücuttaki toksinleri atarak iltihaplanmayı azaltır.

KEMİKLERİN SAĞLIKLI GELİŞMESİNE YARDIMCI OLUR

Kemiklerin sağlıklı gelişmesini destekleyen yam sebzesi, güçlü bir C vitamini olduğundan vücudun ihtiyacı olan demir emilimini destekler.