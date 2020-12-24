Cilt sıkılaştıran doğal yöntemler neler portakal yağını deneyin!

Cilt sıkılaştıran doğal yöntemler neler? Bu yağlar sayesinde cildinizin yaşını yok edebileceksiniz. Özellikle yaşın ilerlemesi, kilo verme vb. gibi nedenlerden dolayı oluşan cilt sarkmalarına iyi gelecek doğal yöntemlerin neler olduğunu sizler için araştırdık. İşte cilt sıkılaştıran doğal yağlar!

Portakal yağı mucizesine inanın!

Portakal yağı içerisinde pek çok vitamin ve mineral barındırmaktadır. Özellikle düzenli olarak kullanıldığında cildin sıkılaşmasını sağlayan bu yağ cilt için adeta bir mucizedir. Yapmanız gereken tek şey 2 günde 1 kere yüzünüze uygulamak. Küçük bir miktar pamuğa yeterli olacak kadar dökün ve yzünüze uygulayın hepsi bu kadar!

Fındık yağını mutlaka denemelisiniz!

Cilt sıkılaştıran bi başka yağ da fındık yağıdır. Özellikle çatlaklara çok iyi geldiği bilinen bu yağ, çok güçlü bir nemlendirici özelliğine de sahiptir.

Yosun yağını deneyin!

Cildin aydınlık ve parlak görünmesini sağlayan br başka mucizevi yağ ise yosun yağıdır. Sadece 3 damla alıp parmaklarınıza uygulamak yeterli olacaktır. Haftada 1 defa uygulamanız yeterli olacaktır.

Yasemin yağını

Cildi sıkılaştırması ve hücreleri yenilemesiyle bilinen bir başka yağ ise yasemin yağıdır. Bir pamuğa 5 ya da 6 damla damlatmanız yeterli olacaktır.