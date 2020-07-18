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Evde gözenek temizlemek için maydonoz maskesini kullanın!

Evde tıkalı gözenekleri temizlemek için doğan cilt bakım önerilerini bir araya getirdik. Maydanoz maskesi ile tıkalı gözeneklerden kurtulabilirsiniz!

Evde gözenek temizlemek için maydonoz maskesini kullanın!
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Gün içerisinde makyaj yapmasanız bile havanın cildinizdeki gözenekleri çeşitli tozlarla kirleterek cildinizdeki gözeneklerin tıkanmasına neden oluyor. Her ne kadar gözle görülür derecede olmasa da zamanla gözeneklerini büyümesine yol açarak siyah nokta veya sivilce oluşumuna neden olabiliyor. Elmaelma.com olarak evde tıkalı gözenekleri temizlemenin en doğal ve basit yöntemlerini sizler için bir araya getirdik! Maydonoz maskesi ve elma sirkesinin mucizesi ile siyah gözeneklerden arındırma yöntemleri!

MAYDONOZ MASKESİ İLE MUCİZE SONUÇ!

Vücut sağlığı ve diyet listelerinin vazgeçilmezi olan maydanoz aynı zamanda cilt bakımlarınında en gözde sebzelerinden biridir. Özellikle tıkanaklı siyah noktalardan kurtulmada oldukça etkili olan maydanoz maskesi ciltteki toksinlerden arındırıyor. 5 dal kadar ince maydanozu yıkayın. Daha sonra sıcak suyun içerisine atıp kaynar su soğuyuncaya kadar bekleyin. Soğuma işleminin ardından pamuk veya temiz bezi batırıp cildinize uygulayın. Günlük hayatta dünzeli olarak cildinize uyguladıktan sonra etkili sonucu görebilirsiniz. 

ELMA SİRKESİ İLE CİLDİNİZİ ARINDIRIN!

Doğal elma sirkesinin vücutta yarattığı mucizelerden biri de cilt bakımı olarak biliniyor. Tıkalı gözeneklerden kurtulmak için cildinize uygulayacağınız doğal elma sirkesini uygulayarak aynı zamanda cildinizdeki fazla yağıda dengelemeye yardımcı olarak sivilce oluşumunu engelliyor. Doğal elma suyunun içerisine su ilave ederek pamukla cildinize uygulayın. Daha sonra sıcak su ile cildinizi elma sirkesinden arındırarak cilt bakımınızı gerçekleştirebilirsiniz.

YUMURTA AKI İLE SİYAH NOKTALARDAN KURTULUN!

 Geçmişten günümüze gözenekleri temizlemenin en pratik yolu yumurta akı olarak biliniyor. Yumurta akının içerisinde bulunana vitamin ve mineraller sayesinde kırışıklıklarınızdan kurtulabilir aynı zamanda tıkalı gözeneklerin tamamen temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Sarısından ayırdığınız yumurta akını 1 veya 2 çay kaşığı su ile köpürünceye kadar karıştırın. Daha sonra cildinize sürün ve kuruduğundan emin olduktan sonra soğuk su ile cildinizi iyice durulayın.

 

 

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