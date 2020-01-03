Göz altı morluklarına ne iyi gelir argan yağı kullanın!

Göz çevresindeki morluklar çoğu kadının başına dert olmakla kalmayıp yorgun ve yaşlı gözükmeye de sebep oluyor. Göz altı torbaları genelikle uykusuzluk, çalışma saatleri veya genetik sebeplerle ortaya çıkıyor. Fakat göz altındaki koyu halkaları ve göz torbalarını hafifletmenin doğal yöntemlerle mümkün. İşte evde uygulayabileceğiniz 5 yöntem!

Argan yağından faydalanın

Argan yağı, stresin zararlı etkileriyle savaşırken göz çevrenizdeki hassas cildinizi de nemlendirmeye yardımcıdır. Düzenli kullanıldığı zaman koyu renkli halkalarının yok olmasının yanı sıra iltihabı da azaltır. Yatmadan önce göz altlarınıza argan yağı sürüp nazikçe masaj yapın ve sabahları soğuk su ile durulayın.

Soğuk çay poşetleri kullanın

Papatya veya yeşil çay poşetlerini buzdolabında yarım saat soğutun. Soğuk çay poşetlerini buzdolabından alıp gözünüzün üstüne koyun. Yaklaşık 5-10 dakika beklettikten sonra cildinizi yıkayıp göz çevresi kreminizle nemlendirin. Bu yöntemi düzenli uygulayarak basit bir şekilde göz çevresindeki koyu halkaları ve göz altı torbalarınızı hafifletebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı etkili

Makyaj temizleyiciler gözlerinizin altındaki cilde yavaş yavaş zarar veren kimyasallar içerebiliyor. Makyaj temizleyiciler yerine Hindistan cevizi yağı kullanmak daha sağlıklı ve güvenli bir seçenektir. İyileştirici bir bileşen olan Hindistan cevizi yağı cilt onarımını destekler ve cildinizi besler. Hindistan cevizi yağı ile su geçirmez maskarayı bile silmeniz mümkün.

Salatalık uygulayın

Salatalık oldukça bilindik bir göz çevresi uygulaması olmasının yanında içerdiği vitaminlerle cildi beslediği gibi göz altı morluklarını ve koyu halkaları hafifletir. Bu özelliğinin yanı sıra cildi yatıştırıcı bir etkisi de vardır. Bu sayede göz çevresindeki koyu halkalar hafifler ve oluşması önlenir. Salatalığı dilimleyin ve en az yarım saat buzdolabında bekletin. Ardından göz altlarınıza 5-10 dakika uygulayın ve durulayın.

Daha fazla uyumak önemli

Uykusuzluk, koyu halkaların ve kabarık göz altlarının başlıca nedenlerinden biri. Bu alışkanlık cildinizin solgun görünmesine neden olur ve bu da göz bölgesinde karanlık bir görüntü oluşmasına neden olur. Çoğu yetişkin günde en az 7 saat uykuya ihtiyaç duyar. Yatmadan önce kendinize günlük bir rutin oluşturun gece yatmadan önce ılık bir duş alın ve akşamları ağır öğünlerden kaçının.