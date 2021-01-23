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Karbonat maskesi nasıl yapılır cildin ışıl ışıl görünmesini sağlıyor!

Mutfağınızda her daim bulunan karbonatın ciltteki ölü deriyi soyup, cildin ışıl ışıl görünmesini sağladığını biliyor muydunuz?

Karbonat maskesi nasıl yapılır cildin ışıl ışıl görünmesini sağlıyor!
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Mutfaklarda her daim bulundurduğmuz karbonatın temizlikten tutun da güzelliğe kadar pek çok konuda fayda sağladığını biliyor muydunuz? Karbonat, Ph seviyesini dengeler ve ışıl ışıl görünmesini sağlayan etkilere sahiptir. Peki karbonat maskesi nasıl yapılır?İşte hazırlanışı! 

HASSAS VE KURU CİLTLER İÇİN KARBONAT MASKESİ

MALZEMELER

– 2 çorba kaşığı yoğurt
– 8-10 damla limon suyu
– 1,5 tatlı kaşığı karbonat
– 3 çay kaşığı zeytinyağı

NASIL HAZIRLANIR?

Malzemelerin her birini uygun bir kabın içerisinde karıştırın ve dairesel hareketlerle cildinize uygulayın. Maskeyi cildinizde 20-30 dakika bekletin ve cildinizi durulayın.

CİLT LEKELERİ VE SİVİLCELER İÇİN KARBONAT MASKESİ

MALZEMELER

– 1 tatlı kaşığı yaş maya
– 1 tatlı kaşığı karbonat
– 10 damla limon suyu

NASIL HAZIRLANIR?

Aynı şekilde tüm malzemeleri homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırın ve cildinize uygulayın 20-30 dakika bekletin ve durulayın.

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