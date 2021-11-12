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Karabuğdayın faydaları baş ağrılarına iyi geliyor!

Karabuğdayın faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? İçerisinde bol miktarda protein barındıran karabuğdayın sağlığa olan faydalarına inanamayacaksınız!

Karabuğdayın faydaları baş ağrılarına iyi geliyor!
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Karabuğday karaciğer ve bağırsak dostu olan bir besindir. Protein bakımından oldukça yüksek olan bu besin kalori bakımındansa oldukça düşüktür. Yeni yeni hayatımıza giren yağ oranı oldukça düşük besin değeri ise çok yüksek olan bu buğday çeşidinin sağlığa binbir türlü faydası olduğunu biliyor muydunuz? Birçok hastalığa şifa olan karabuğdayın faydalarına inanamayacaksınız! Peki karabuğdayın faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? Nasıl kullanılır? İşte karabuğdayın insan sağlığına olan inanılmaz faydaları! 

İÇERİSİNDE BOL MİKTARDA LİF VE PROTEİN BARINDIRMAKTADIR

Karabuğdayın orjinal ismi Greçkayıdır. Son yıllarda oldukça fazla tüketilmeye başlayan karabuğdayın bu kadar popüler olmasının sebebi içerisinde barındırdığı yüksek oranda lif ve proteinden kaynaklanmaktadır. 

GLUTEN İÇERMEYEN BİR BESİNDİR 

Karabuğday gluten içermeyen bir besindir. Bu özelliği nedeniyle tadı buğdaya benzetilmektedir. Ülkemizde çok fazla yetiştirilmemesine rağmen çok fazla tüketilmektedir. 

KARACİĞER YAĞLANMASINI ÖNLÜYOR 

Karabuğday içerisindeki kolin adlı madde sayesinde karaciğerdeki yağ oranını azaltmaya yarar sağlamaktadır. Vücudumuzda bulunan en önemli organlardan biri olan karaciğer, vücuttaki tüm toksinleri toplayıp atma görevini üstlene bir organdır. Bunu da yapamadığı zaman fonksiyonel bozukluklar ortaya çıkmakta ve yağlanmaya neden olmaktadır. İşte karabuğday da tam da bu noktada devreye girer ve yağlanmalara karşı karaciğeri korur.

KİŞİNİN GÜN BOYUNCA TOK KALMASINI SAĞLAMAKTADIR 

Diyet yapanların neredeyse ilk listesinde karabuğday yer almaktadır. İçerisideki yüksek lif sayesinde kişinin gün boyunca tok kalmasını sağlamaktadır. Gün boyu vücudun enerji seviyesini yükseltir. 

KABUKLARINDAN YAPILAN YASTIKLAR BAŞ AĞRILARINA İYİ GELİYOR 

Karabuğdayın kendisi kadar kabuklarının da faydası bulunmaktadır Özellikle de kabuklarından yapılan yastıklar baş ve boyun ağrılarına iyi gelmektedir. Aynı zamanda rahat bir uyku çekmenizi de sağlamaktadır. Yastıklar kışın sıcak yazında serin tutar.  Bu yüzyıllarca köylüler tarafından kullanılmıştır. 

TAŞ VE KUM OLUŞMASINI ÖNLEMEKTEDİR 

Karabuğdayın bir diğer olumlu etkisi ise sindirim ve boşaltım sistemine yardımcı olmasıdır. Bağırsakların düzenli olarak çalışmasını sağlamaktadır. Böbreklere ciddi anlamda sıkıntı veren taş ve kum oluşmasını önlemektedir. Tuvalete çıkmayı daha sağlıklı hale getirmektedir.  Çorba, bulgur, salata ve dolmada bile kullanılır. Bunun yanı sıra hamur işlerinde bile tüketilebilir. Yüzyıllardır kabuklarından da yastık yapılarak kompres uygulanır. 

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