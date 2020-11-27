Kistik akne neden olur gençlerin kabusu oluyor!

Toplumsal bir sorun haline gelen alın ve burun üzerinde yaygın olarak görünen aktif sivilceler her ne kadar genellikle gençlerde daha fazla görülse de ilerleyen yaşlarda da kendini belli edebiliyor. Cilt tabakasında yavaş oluşan ağrılı ve sancılı sivilcenin geçmesi için ilaç kullanmadan doğal yöntemlerle kurutma yollarını bir araya getirdik. Kistik sivilce nedir? Kistik sivilce neden olur? Kistik sivilceden kurtulmanın doğal yolları neler? gibi sık sık sorulan sorulara yanıt aradık! İşte Kistik sivilce hakkında merak ettiğiniz tüm yanıtlar...

Kistik sivilce nedir?

Her ne kadar yaygın olarak gençlerde görülse de yetişkinlerinde çoğu zaman maruz kaldığı bu sivilcelerin normal akneden farkı olarak daha fazlasının olduğu ağrılı, sancılı sivilcelerdir. Cilt tabakasında uzun süreli oluşumunu sürdüren kistik sivilceler özellikle gençlerin kabusu oluyor. Tedavisinin uzmanlar tarafından uzun süren ve zorlu olduğu belirterek bu sivilcelerden kurtulmak için bir süre ilaç tedavisi kullanılmaktadır. Ancak ilaç yöntemi pek size göre değilse evde kendi etkili doğal tedavi yöntemini deneyebilirsiniz.

Kistik sivilceden kurtulmanın doğal yolları

Kistik sivilcelerden kurtulmak için dikkat edilmesi gereken en önemli adımlardan biri elle sıkma işlemidir. Sıkma işlemi sivilceleri çoğaltmaktan başka bir işe yaramayacaktı.

Karbonat yöntemi; Cilt bakım rutinlerinde de yer alan karbonat maskesi aynı zamanda doğal bir antibakteriyel olarak sivilceleri kurtmada da oldukça etkilidir. Bir kabın içerisine 1 veya 2 yemek kaşığı kadar karbonat ekleyin. Daha sonra karnonata bir miktar su ekleyerek hamurumsu bir kıvama gelmesini sağlayın. İstediğiniz kıvama gelince kistik sivilcelerin üzerine uyguladıktan sonra 20 dakika kadar bekleyin. Daha sonra temizleyerek haftada bir kaç defa bu uygulamayı yaparak gözle görülür bir fark görebilirsiniz.

Elma sirkesi yöntemi; Ciltte PH miktarını dengeleyen elma sirkesi ciltte sebum artışınıda önlemeye yardımcı olmaktadır. Özellikle son zamanlarda cilt bakımlarında bir çok kişinin cilt bakım rutinleri arasında yer alan elma sirkesi her ne kadar kokusu pek sevilmese de iltihapli sivilcelerin tedavisinde oldukça etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor! Yapmanız gereken tek şey bir pamuğa bir kaç damla elma sirkesi damlatıp kistik sivilcenizin üzerine uygulamak bir kaç saat elma sirkesini cildinizde beklettikten sonra cildinizi durulayın. Bu uygulamayı hergün yaparak gözle görülür bir sonuç elde edebilirsiniz.