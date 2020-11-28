Boğaz reflüsü nedir tedavi edilmezse bakın ne oluyor?

Larengofarengeal Reflü (LFR) olarak da adlandırılan boğaz reflüsü, mide asidinin boğaza, ses tellerine ve geniz bölgesine kadar çıkması sonucu meydana gelen bir asit yanığı hastalığıdır.Boğaz reflüsünde mide ekşimesi gibi klasik reflü belirtilerine sahip olmayabilirsiniz. Bu nedenle teşhis edilmesi zor olabilir ve bu özelliğinden dolayı bazen sessiz reflü olarak da adlandırılmaktadır.

Asit mideden geri kaçtığı zaman, yemek borusuna doğru yükseldiğinde buna ‘mide reflüsü’ (gastroözefageal), daha yukarı kaçarsa ‘boğaz reflüsü’ (larengofarengeal) adı veriliyor. Mide ve boğaz reflüsü, temelde aynı rahatsızlık çünkü her ikisi de mideden kaynaklanıyor. Boğaz reflüsünü mide reflüsünün bir uzantısı gibi düşünmek gerekir. Sonuç olarak aynı yerden kaynaklanıyorlar fakat boğaz reflüsünü hastalığın daha uzun sıçraması olarak düşünebiliriz.

Boğaz Reflüsünün Belirtileri Nelerdir?

-Boğaz Temizleme İsteği

-Boğazda Takılma Hissi

-Geniz Akıntısı

-Gıcık Tarzında Öksürük

-Ses Kısıklığı

-Ses Problemleri

-Seste Kabalaşma

-Yutma Güçlüğü

Reflü Tedavisinde Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

-Az ve sık sık yemek yenmeli,

-Gece yatmadan en az 2 saat önce hiçbir şey yenmemeli

-Gece yatarken başı yaklaşık 30 derece yukarıda tutulmalı,

-Beli sıkan kıyafetler tercih edilmemeli,

-Tok karnına spor yapılmamalı.

Özellikle tedavinin başlangıç döneminde çay, kahve, kola, çikolata, yoğurt , yağlı süt, taze sıkılmış portakal suyu gibi, ürünlerden uzak durmak gerekir. Bir diğer önemli noktada son zamanlarda artan bitkisel ürünlerde kullanım artışına bağlı olarak yeşil çay tüketiminin artmasıdır. Yeşil çay da reflüyü artıran önemli bir içecektir. Tedavi esnasında bir süre ara verilmesi gerekecektir. Akşam yemeği saatininde uyku saatinin en az 3 saat öncesine çekilmesi gerekecektir.

Diyetin yeniden düzenlenmesi dışında karın içi basıncı artıran hareketlerin yapılmaması ve dar pantoloların giyilmemesi gerekmektedir. Uyku esnasında başı vucuttan 15 derece kadar yüksekte tutan reflü yastıklarını kullanmak gece reflülerini azaltacaktır. Stres reflüyü artıran önemli bir nedendir. Stres ve aşırı yorgunluktan mümkün olduğunca uzak durmalıyız.