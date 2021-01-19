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Nasıl sabah insanı olunur yatak odanızdaki elektronik cihazları kaldırın!

Sabah kolayca uyanabilmek, güne erkenden ve enerjik başlamak istiyorsanız bir sabah insanı olmak için yapmanız gereken püf noktalarını anlattık!

Nasıl sabah insanı olunur yatak odanızdaki elektronik cihazları kaldırın!
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Güne erken başlamak, gün ışığından daha fazla faydalanmak, işlerinizi daha erken bitirmek anlamına geliyor. Birçok kişi günün erken saatlerinde uyanıp okul ya da iş için hazırlanmaya başlasa da bu sabahların sevildiği anlamına gelmiyor. Erken kalkmaktan hoşnut olmanızı sağlayacak ipuçlarını sizler için paylaştık!

Sabah insanı olmak için tüyolar:

- Alarmınızı düzenli olarak kalktığınız saatten 15 dakika önceye kurmak gibi küçük değişiklikler ile başlayın.

- Yatak odanızı, televizyon ve bilgisayar gibi cihazların olmadığı sadece uyumak için kullanabileceğiniz adeta kutsal bir yer haline getirin.

- Alarmınızı kurduğunuz cihazı, yatağınızda tutmayın. Odanın diğer bir köşesine koyun.

- Sabah egzersiz rutininizi oluşturun ve bu düzene bağlı kalın.

- Televizyon, bilgisayar ve telefon gibi akıllı cihazlarınızı yatmadan bir saat önce kapamak gibi değişiklikler ile geceden sabaha hazırlanın.

- Güneş alan ferah bir odada uyuyarak güneş ile birlikte uyanın.

- Bütün gece uykuda olan vücudunuz susuz kaldığından sabah kalktığınızda bir bardak su için.

- Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlayın.

- Heyecan dolu kalkmak için gün içerisinde sizi zinde tutacak bir aktivite planı yapın.

- Yatmadan önce alkol tüketiminden uzak durun.

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