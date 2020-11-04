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Gülşen'in ablası öldü mü şarkıcıyı yıkan yalan haber

Gülşen'in ablasının öldüğü yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Gülşen haber yalan olduğunu Instagram'dan duyurdu.

Gülşen'in ablası öldü mü şarkıcıyı yıkan yalan haber
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Şarkıcı Gülşen, ablasının öldüğü yönündeki haberleri teyit etmek için kendisini arayanlara sosyal medya hesabından sitem etti.
Şarkıcı Gülşen, kendisini çok üzen bir olayla ilgili Instastory'den paylaşımda bulundu.

Gülşen, kendisini arayan ve ablasının öldüğü yönündeki haberlerin doğru olup olmadığını soran gazetecilere sitemde bulundu.

"O KADAR KÖTÜYÜM Kİ HALA"

Yaptığı paylaşımda ablasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Gülşen bu kareye şunları yazdı:

''Yanlış bir duyum alıp ablası ölmüş diye arayan gazeteci arkadaşlar benim kalpten ölümüme sebep olacaktı. O kadar kötüyüm ki hala… Çok şükür yine de.''

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