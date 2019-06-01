Haşhaşın faydaları en kuvvetli ağrı kesici!

Haşhaşın kullanımı çok eskilere dayanmaktadır. Kullanımı eski uygarlıklara kadar uzanan haşhaşın insan sağlığına olan faydalarını duymuş muydunuz? Uzmanlar haşhaşın doğada bulunan en doğal ağrı kesici olduğunu söylüyor. Yapılan araştırmalara göre de bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Peki haşhaşın faydaları nelerdir? Haşhaş hangi hastalıklara iyi gelir? İşte haşhaşın bilinmeyen faydalarını sizler için araştırdık.

ADET SANCILARINI AZALTICI ÖZELLİĞİ BULUNMAKTADIR

Haşhaş Asya kökenli bir bitkidir. Bilim dilindeki adı "Papaver somniferum"dır. Uyku için oldukça faydalı olan haşhaş tatlılarda,salatalarda ya da bazı yöresel yemeklerde baharat olarak kullanılmaktadır. İçerisinde morfin, kodein, tebain, papaverin ve narkotin gibi yatıştırıcı maddeler bulunur. Adet sancılarını azaltıcı özelliği bulunmaktadır. Haşhaş kullanırken dikkatli olunması gerekir. İçerisinde çok güçlü antioksidan bulundurması özelliği nedeniyle haftada en fazla 3 kere tüketilmesi gerekir.

SİNİRLERİN YATIŞMASINI SAĞLIYOR

Haşhaş içeriğinde narkotin maddesi bulunduran bir bitkidir. Bu özelliği sayesinde doğada bulunan en güçlü yatıştırıcıdır. Bu madde sinir hücrelerinin yatışmasını sağamaktadır. Bunun yanı sıra vücutta stres ve depresyona bağlı olarak gelişen olumsuzluklarında giderilmesini sağlamaktadır.

UNUTKANLIK VE ALZHEIMER HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNİ SAĞLAR

Beyin sağlığı için en etkili mineral omega - 3'tür. Bu mineral bakımından en zengin besin balıktır. Ancak balık tüketmeyenler için diğer en ideal besin haşhaş olabilir. Haşhaşın içerdiği özede omega -3 yağ asidi bulunur. Asit sinir hücrelerinin daha sağlıklı işlemesini destekleyerek unutkanlık ve alzehimer gibi hastalıkların ortaya çıkmasını önler. Ayrıca omega-3 yağ asidi kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp ve damar sağlığını korur.

KANSERE KARŞI MUCİZEVİ ETKİ GÖSTERİYOR

Haşhaş meme kanserini önlemede de birebir bir bitkidir. Meme kanserine neden olan hücrelerin mutasyona uğramasını önlemektedir. Özellikle düzenli olarak tüketildiğinde oldukça işe yaradığı gözlemlenmiştir.

DİYET YAPANLAR İÇİN İDEAL BİR TOHUMDUR

İçerisinde bol miktarda lif barındırmaktadır. Bu özelliği sayesinde kişinin tok kalmasına yardımcı olur. Özellikle metabolizmayı hızlandırmak için çok etkilidir. Diyet yapanlar için idealdir.