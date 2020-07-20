İlişkide cinsellik ne kadar önemli her insana ve ilişkiye göre değişiyor!

Cinselliğe genellikle bir ilişkide olmazsa olmaz nokta olarak bakılır. Peki bu ne kadar doğru? Pek çok insan, eşleriyle seks yapmadan (veya nadir bir cinsel hayat yaşayarak) mutlu, sağlıklı romantik ilişkilere sahip olabiliyor. Cinsel isteksizlik düşük libido ya da tıbbi sebeplerle bazı ilişkilerde cinsellik arka planda kalabiliyor. Cinsellik ilişkilerde ne kadar önemli? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım!

Cinsel arzularınızı karşılayabilen biriyle olmak önemli

Her insanın cinselliğe bakış açısı, duyguları çok çeşitli yapıdadır. Bu nedenle ilişkideki cinsellikle ilgili kesin ve doğru bir cevaba ulaşmak mümkün değil. Ancak bu nokta önem taşıyan unsur cinsel arzularınızı karşılayabilen ve sizin arzularınızı dindirebilen biri ile beraber olmaktır.

İstek ve sorunlarınızı birbirinize ifade etmelisiniz

Cinsel ilişkinin bir anlamı yoksa, sürekli cinsellik yaşamak isteyen bir eş sizi yoracak ve aranızdaki gerilim ilişkinizi olumsuz yönde etkileyecektir. Bu tarz sorunlar yaşanan ilişkilerde; taraflar mutlaka birbirleriyle konuşmalı ve isteklerini dile getirmelidir. İlişkiye devam edilmek isteniyorsa karşı tarafın istekleri önemsenmelidir.