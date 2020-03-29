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Kuruyan ellere evde bakım nasıl olmalı gece bakımınızı aksatmayın!

Koronavirüs salgını nedeniyle sürekli su ve dezenfektanlara maruz kalan cildimiz tahriş olabiliyor. Kuruyan cildinizi iyileştirecek önerileri sıraladık!

Kuruyan ellere evde bakım nasıl olmalı gece bakımınızı aksatmayın!
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüsten korunmak için hijyen kuralları her zamankinden fazla önem kazandı. Kolonya ve temizlik ürünlerinin satışlarının patladığı bu dönemde, hastalıktan korunmak için sık sık elleri yıkamak cilt kuruluğuna sebep oluyor. Egzamaya varan cilt kuruluğundan kurtulmanızı sağlayacak önerileri haberimizde paylaştık...

Gece bakımını aksatmayın

Kuru eller için en iyi reçetelerden biri de yağlı yapıdaki losyon veya kremler ile gece boyunca temas halinde bırakmaktır. Kremi uyguladıktan sonra nemlendiricinin sıkışması ve cildinizde daha iyi emilmesine yardımcı olacak eldivenler kullanarak; sabaha yumuşacık ellere sahip olabilirsiniz.

Nemlendirici sürün

Elleriniz kuruduğunda aklınıza gelen ilk uygulama ellerinizi nemlendirmek oluyor. Günde birkaç kez kaliteli ve yoğun nemlendiricili özelliklere sahip bir nemlendirici krem ​​veya losyon ile ellerinizi sürekli nemlendirmeye özen gösterin. Losyonlar ve kremler nemi geri kazanmaya ve cildin sağlığına kavuşmasına yardımcı olur.

Hidrokortizon içeren kremler uygulayın 

Bazı durumlarda, kuru cilt, cildin iltihaplandığı ve kırmızılaştığı dermatit adı verilen bir duruma dönüşebilir. Bu durumlarda, hidrokortizon içeren bir losyon kullanmak yararlı olabilir. Hidrokortizon tahriş olmuş cildi rahatlatmaya yardımcı olacaktır.

Stresten uzak durun 

Stres ve egzama arasındaki ilişkiyi hafife almamak gerekiyor. Bu nedenle, ellerin egzamadan kaynaklanan kuru bir cilt problemi yaşıyorsanız; stresinizi azaltmak için kendinize biraz zaman ayırın.

İlacı düşünün 

Şiddetli egzama ve kuruluk probleminiz varsa, cildiniz iyileşmek için ilaçlara ihtiyaç duyabilir. Doktorunuz cildinize uygulayabileceğiniz steroidler veya ağızdan alacağınız bir antibiyotik reçete edebilir.

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