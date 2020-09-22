Saç çıkarma yöntemleri neler kabak çekirdeği yağı mucizeler yaratıyor!

Yanlış beslenme alışkanlıkları çoğu zaman saç dökülmesinin birincil nedeni oluyor. Ancak bu durumu düzeltmenin yolu aslında oldukça basit. Beslenmenize doğru ürünleri ekleyerek saçlarınızı gürleştirmeniz mümkün. İşte saç uzamasını destekleyen harika yiyecekler...

Avokado

Cildi güzelleştiren ve gençlik kaynağı olan avokado, saçlarımız için de faydalıdır. Bu harika meyve E vitamini, C vitamini ve önemli yağ asitleri ile doludur.

Ispanak

Folat, demir ve A vitamini gibi saç büyümesi için gerekli bileşenleri içerir. Bu sebeple ıspanağa sofralarınızda sık sık yer açın.

Yumurta

Saç büyümesi için gerekli olan protein ve biyotin açısından zengindir. Gür ve sağlıklı saçlar için her gün mutlaka bir adet yumurta tüketmeye çalışın.

Et

Sağlıklı saçlar için gerekli olan bir başka büyük protein ve demir kaynağıdır.

Somon ve diğer balık türleri

Saç yoğunluğunun artmasıyla bağlantılı olan en iyi omega-3 kaynağıdır.

Yağ terapisi uygulayın

Farklı yağ türleri kullanarak saç derisi masajlarını ve zengin içerikli maskeleri deneyebilirsiniz. Bu yöntem, dermal papilla hücrelerinizdeki gerginliği giderir ve saç büyümesini teşvik eder.

Yeşil çay

En büyük antioksidan kaynaklarından biri olan yeşil çay, farklı sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan bir takviye olarak bilinir. Üstelik yeşil çay, saçı yeniden çıkarmak için kullanılabilen epigallocatechin gallate içerir.

D vitamini değerlerinizi kontrol edin

Düşük D vitamini seviyeleri ile kellik arasında bir bağlantı olabilir. Bu nedenle doktorunuza danışmak ve gerekli kontrolleri yaptırmak önemlidir.

Kabak çekirdeği yağı kullanın

Yapılan bir çalışmada, bölgesel kellik yaşayanlardan bir kısmının kabak çekirdeği yağı takviyesi kullanması istendi. Araştırmanın sonunda saçların yeniden çıktığı gözlemlendi.