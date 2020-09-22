Katlı milföy tatlısı nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!

Çat kapı gelen misafirlerinize kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, pratikliği ve enfes tadıyla mest eden bir tarifle geldik karşınıza. Tatlı krizinizi giderecek çıtır çıtır bir tatlı olan katlı milföy tarifini muhakkak denemenizi öneriyoruz. O halde sizi daha fazla bekletmeden katlı milföy tatlısının tarifini paylaşalım. Haydi sizi katlı milföy tatlısı tarifi için hızlıca mutfağa alalım...

Malzemeler:

1 paket milföy hamuru

1 kase çikolata kreması

1 adet yumurta akı

1 yemek kaşığı toz şeker

Hazırlanışı:

Milföy hamurları oda ısısına çıkarılır, 10-15 dakika yumuşamaya bırakılır.

Karelerin bir kenarına 1 tatlı kaşığı kadar çikolata sürülür, diğer yanı üzerine kapatılır. Çatalla kenarlarına bastırılır. Üzerlerine bıçak yardımıyla çizikler atılır. (Çok derin olmasına gerek yok.) Fırça yardımıyla yumurta akı sürülür ve ardından toz şeker serpiştirilir. Önceden ısıtılmış fırında alt üst ayarda, 180 derecede 25 dakika pişirilir. Kızarınca çıkarabilirsiniz. Afiyet olsun.