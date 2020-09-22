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Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır karşı koyulmaz tat!

Türk mutfağının karşı koyulmaz lezzeti çiğ köfteyi evde kendiniz yapmaya ne dersiniz? Tadına doyamayacağınız etsiz çiğ köfte tarifimiz haberimizde...

Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır karşı koyulmaz tat!
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Elmaelma.com olarak siz değerli okuyucularımız için dışarıdan aldığınız çiğ köfteleri aratmayacak, enfes tadıyla büyüleyen bir çiğ köfte tarifi hazırladık. Sevdiklerinizle tadını çıkaracağınız çiğ köftenin yapılışı da çok kolay. Peki pratik çiğ köfte nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte nefis çiğ köfte tarifi!

Etsiz çiğ köfte tarifi için malzemeler:

2,5 su bardağı ince bulgur
1,5 su bardağı sıcak su
1 çay bardağı isot
1 çay bardağı zeytinyağı
3 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
4 yemek kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı tuz
1 adet rendelenmiş soğan
1 adet limon suyu

Yapılışı:

Bulguru bir kaba alın ve üzerine sıcak su dökerek suyunu çekip şişene kadar bekletin. Rendelenmiş soğanı bir tülbentin üzerine alın fazla suyu sıkın. Mutfak robotunuzun içerisine tüm çiğ köfte malzemelerini koyun ve azar azar çekmeye başlayın. Arada bir açıp spatulayla yapışan malzemeleri içe doğru iterek daha hızlı çalışmasına yardımcı olun. Tüm malzemeler güzelce harmanladığından harcı bir kabın içerisine aktarın. Çiğ köfte harcınızdan elinizle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekillendirin. Ardından yeşilliklerle servis edin. Afiyetler olsun!

 

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