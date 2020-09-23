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Sarımsaklı ekmek tarifi tadıyla mest eden lezzet!

Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Ekmek sevmeyenlere bile ekmeği sevdirecek bir lezzetle karşınızdayız!

Sarımsaklı ekmek tarifi tadıyla mest eden lezzet!
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 Ekmek sevmeyenlerin bile asla hayır diyemeyeceği bir lezzetle karşınızdayız! Her türlü yemeğin yanında ikram edebileceğinz bu tarif özellikle kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak türden! Fırından çıkan bu enfes lezzet kokusuyla ve tadıyla sizi mest edecek! Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Malzemeleri nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı! Şimdiden afiyet olsun! 

MALZEMELER: 

1 adet baget ekmeği, 4 diş  sarımsak, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 dal biberiye, 1/2 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş renkli tane karabiber

Arzuya göre:

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 2 yaprak fesleğen, 1 dal taze kekik

HAZIRLANIŞI: 

Ortadan ikiye kestiğiniz baget ekmeğini verev şeklinde dilimleyin. Sarımsakları, tuz ilavesi ile havanda dövün. Ayıkladığınız biberiye ve taze çekilmiş renkli tane karabiberi ekledikten sonra havanda dövme işlemini sürdürün. Baharatlı sarımsak karışımını küçük bir kaseye alın. Zeytinyağı ile karıştırın. Temelde iyi bir sarımsaklı ekmek hazırlamak için gerekli olan tüm işlemler tamamlandı. Bu noktadan sonra damak tadı ve arzularınız devreye giriyor. Karışıma rendelenmiş kaşar peyniri, incecik kıyılmış fesleğen ve kekik ekledikten sonra ekmek dilimlerinin üzerine sürün. Fırın tepsisine dizdiğiniz ekmek dilimlerini, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 6-8 kadar fırınlayın. Bekletmeden sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

 

 

 

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