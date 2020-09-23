Müge Anlı, 'Peşini bırakmayacağım' dediği Aleyna Çakır dosyasını kapattı!

Hafta içi her gün yayın yapan Müge Anlı, bir süre önce Haziran ayında evinde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü işlemeye başladı. Olayın genişlemesi ve farklı konuların eklenmesiyle Çakır olayında baş şüpheli Ümitcan Uygun'un annesinin ölmesinin ardından Anlı'nın "İnsanların acısını yaşamasına müsaade edelim" diyerek konuları bir süre işlememeye karar verdiği iddia edildi.

İki şüpheli ölüm

21 yaşındaki Aleyna Çakır, haziran ayında evinde ölü olarak bulundu. Çakır'ın ölümündeki şüphelilerden biri ise daha önce şiddet gördüğü ortaya çıkan eski sevgilisi Ümitcan Uygun oldu. Hakkındaki iddiaları reddeden Uygun, konu hakkında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Geçtiğimiz hafta ise canlı yayına bağlanan bazı kadınlar Ümitcan Uygun'un annesinin genç kızları kötü yola düşürmeye çalıştığını öne sürdü. Bunun üzerine anne hakkında soruşturma başlatıldı. Bu hafta ifade vermesi gereken anne, cuma akşamı Ankara'da bir ormanda ölü bulundu.

Konuya bir süreliğine ara verdi

Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı sorumludur" yazılı bir not bıraktığı iddia edilince gözler Anlı'ya çevrildi. Pazartesi günü konu hakkında açıklama yapan Anlı, olayın peşini bırakmayacağını söyledi. Ancak Anlı'nın programında Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un şüpheli ölümlerindeki detaylar bir kez daha işlenerek konuya bir süreliğine ara verildi.