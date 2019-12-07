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Maden suyu ile cilt bakımı nasıl yapılır cildiniz ışıl ışıl parlayacak!

Cildi temizlemede ve ferahlatmada doğal tonik olarak adlandırdığımız maden suyu ile cilt temizliğinin nasıl yapıldığını merak edenler buraya!

Maden suyu ile cilt bakımı nasıl yapılır cildiniz ışıl ışıl parlayacak!
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Sabah uyandığınızda veya akşam yatmadan önce cildinizi görünmeyen kirlerden arındırmada oldukça etkili olan maden suyunu nasıl kullanmanız gerektiğini sizler için araştırdık. İşte yapmanız gerekenler! 

Maden Suyunu Buz Kalıplarında Dondurun!

Günlük cilt bakım rutinlerinizi daha da etkili kılmak için maden suyunu buz kalıplarında dondurup her sabah cildinizde gezdirerek temizleyebilirsiniz. Bu uygulama solgun cildi canlandırmada oldukça etkilidir. Düzenli olarak kullanımlarınızda cildinizdeki farkı anlayabilirsiniz. 

Maden Suyunun Ciltte Bıraktığı Etkileri Neler?

Cildin ihtiyacı olan mineral ve suyu karışılayarak cildi gerginleştirip pürüzsüz ve ışıl ışıl görünmesine yardımcı oluyor. Mineral suyu cildi toksinlerden arındırmaya yardımcı olan doğal bir tonik olarak bkullanarak cildin rahatlamasına yardımcı oluyor.

Maden suyunun içerisinde bulunan silisyum cildin güçlenmesine yardımcı olarak gözeneklerin sıkılaştırma özelliği bulunuyor.

Maden Suyu İle Cilt Temizliği Nasıl Yapılır?

Pamuğa maden suyundan dökerek akşam yatmadan önce cildi temizlemede kullanarak cildinizdeki görünmeyen kirden arındırabilirsiniz. Maden suyunu boş temiz bir sprey şişesine boşaltıp cilde sıkarak ferahlatıcı etkisiniden yararlanabilirsiniz.

Özellikle günlük hayatta çok fazla mimik kullananarın dudak kenarlarında oluşan ince çizgileri gidermede oldukça etkilidir. 

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