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Itır Esen derin göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı!

Uzun bir süre Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen model Itır Esen, katıldığı davetteki gögüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.

Itır Esen derin göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı!
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Uzun bir süre Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen model Itır Esen, katıldığı bir davette giydiği kıyafetle tüm dikkatleri üzerine çekti. Esen'in ceketin altına iç çamaşırı giymemesi  sosyal medyayı karıştırdı. 

DEKOLTELİ KIYAFETİ İLE TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ 

Moda, müzik, kültür-sanat sahnesi ve popüler hayatın stiliyle fark yaratan isimlerini ödüllendiren ELLE Style Awards ödül töreni geçtiğimiz akşam gerçekleşti.Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği gecede model Itır Esen derin dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Itır Esen derin göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı!

CEKETİN ALTINA İÇ ÇAMAŞIRI GİYMEDİ

Kıyafet olarak Göğüs dekolteli ceket ve mini etek tercihini yapan Esen'in ceketinin altına iç çamaşırı giymemesi ise çok konuşuldu. Sosyal medya hesabından cesur kıyafetiyle verdiği pozu paylaşan Esen'e binlerce yorum yağdı.

Itır Esen derin göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı!

ITIR ESEN KİMDİR?

1999 yılında dünyaya gelen Itır Esen, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde lisans eğitimine devam ediyor. 14 yaşında modellik hayatına başlayan Esen, Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.Küçük yaşlardan beri en büyük hayali modellik yapmak olan ve birçok dergi ve defilede yer alan güzel mankenin halası ismini de aldığı Yeşilçam oyuncusu Itır Esen'dir. Itır Esen, 1.80 olan uzun boyu sayesinde genç yaşta modellik hayatında kendini fark ettirebildi. Spora da ilgi duyan Esen, profesyonel modellik hayatına başladığı zaman spora ara verdi. Spor geçmişine da sahip başarılı model, Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi başarılı isimlerin podyumlarında boy gösterdi.

 

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