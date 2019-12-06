Erkek orgazmı nasıl gerçekleşir süresi sandığınız kadar uzun değil!

Erkeklerin cinsellikteki tutumlarına olan bakışınızı değiştirecek erkek orgazmı hakkında bilinmeyenleri sizler için biraraya getirdik. İşte erkek orgazmının daha önce hiç duymadığınız yönleri!

Orgazm beyinde başlıyor

Orgazm, kadınlarda da erkeklerde de beyinde başlar. Boşalma, bir omurilik refleksidir. Erkeklerin bazılarında orgazm, ilk boşalma kasılmasından önce gerçekleşir. Bazılarında ise boşaldıktan sonradır.

Şanlıysanız tekrar ve tekrar yapabilir

Birçok erkek için, orgazm olduktan sonra yeni bir ilişkiye hazır olması süresi birkaç dakika ile bir saate kadar değişir. Son yapılan araştırmalar ise, bir erkeğin orgazmdan yaklaşık 3-5 dakika sonra tekrar seks yapmaya devam edebilmesi için deyim yerindeyse bir mutant olması gerektiğini söylüyor. Özetle; erkeklerin ikinci sekse hazır olması için birazcık zamana ihtiyaçları var.

Süresi sandığınız kadar uzun değil

Erkeklerin orgazm süresinin uzun sürdüğü düşünülür. Ancak meselenin gerçeği şu; bir erkeğin orgazmı 5 ila 30 saniye arasında sürer.

Tetikleyici nokta

Erkeklerin orgazmı için tetikleyici nokta frenulum yani penis başının altıdır. Burada pek çok sinir buluşur. Erkeklerin seksten daha fazla zevk alması ve orgazma ulaşması için en etken yer burasıdır.

Eş zamanlı değil

Erkek orgazmı hakkında yanlış bilinen şeylerden biri de boşalma ile orgazmın aynı anda olduğudur. Boşalma, bazen orgazmdan sonra meydana gelebiliyor.

2 dakikada zirvede

Erkekler, 2 dakika ya da daha kısa bir sürede zirveye ulaşabiliyorlar. Araştırmalar, kadınların sadece yarısının bunu yapabildiğini söylerken aynı zamanda erkeklerin sürekli doruğa ulaşabildiğini de belirtiyor. Yine de üzülmeyin, çünkü erkek orgazmları kadınlarınkinden çok daha kısa.

Fazla kilolar orgazmı etkileyebilir

Yapılan araştırmalar, vücut kitle endeksi 30’un üzerinde olan erkeklerin boşalma sırasında daha az sperm ürettiğini ortaya koydu. Karın bölgesindeki yağlanma, testislerin aşırı ısınmasına neden oluyor. Bu da sperm üretimini tehlikeye sokuyor.

Erkekler de rol yapıyor

Bu zamana kadar hep kadınların orgazm taklidi yaptığından bahsettik. Peki ya erkekler? Erkeklerin yüzde 30’u orgazm taklidi yaparak partnerini mutlu etmeye çalışıyor.

Orgazm baş ağrısını azaltır

Orgazm olmak tıpkı kadınlardaki gibi erkeklerde de beyni endorfin ile doldurur. Endorfin ise güçlü bir ağrı kesicidir. Araştırmacılar, olası bir migren atağı sırasında seks yapmanın ağrıyı ve mide bulantısını azalttığı yönünde çalışmalar yaptılar. Sonuç; orgazm sonrası geçen ağrılar, mutlu adamlar!