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Boza ve salebin faydaları neler hazımsızlığa iyi geliyor!

Kış aylarının vazgeçilmez içecekleri boza ve salep içerdikleri zengin vitaminlerle hazımsızlığı ortadan kaldırıyor. İşte boza ve salebin bilmediğiniz yararları!

Boza ve salebin faydaları neler hazımsızlığa iyi geliyor!
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Kış deyince akla gelen içeceklerden olan ve soğuk havalarda içimizi ısıtan boza ve salebin vücuda inanılmaz faydaları var. Bağışıklık sistemini güçlendirmekten, öksürüğü kesmeye, kemikleri güçlendirmekten kanseri önlemeye pek çok yararı bunuluyor. İşte boza ve salebin daha önce duymadığınız faydaları!

BOZANIN FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Bağışılık sistemini güçlendirmede mucizevi bir içecektir. Kış aylarında artan enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele etmede vücuda yardımcı olur. Öksürük ve boğaz ağrılarını tedavi etmede birebirdir.

Hazımsızlığı gideriyor

Mide ağrılarını ve özellikle yemek sonrası oluşan mide kasılmaları, ekşimesini önler. Hazımsızlığa iyi gelir. Bu sebeple gece tüketmek faydalarını almamızı kolaylaştırır.

Kanser oluşumunu önler

Boza, içerisindeki süt sayesinde prebiyotik etki yaratır ve vücutta kanserojen hücrelerin oluşmasını engeller. Yüksek kalsiyum oranıyla kas ve kemik yapısını güçlendirir. 

Detoksifikasyon sağlar

Boza ve salep bol bol asit içeren içecekler olmaları sebebiyle toksinlerin vücuttan kolayca atılmalarını sağlar. Bağırsakların toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Vücutta detoks etkisi gösterirler.

Mutluluk hormonu salgılatır

Sinir sistemindeki hücreleri yeniler ve vücutta mutluluk hormonlarının devreye girmesini sağlar. Stres ve depresyonu ortadan kaldırmaya yardımcı olur. 

Enerji verir

Gün içerisinde tüketilen boza ve salep enerjinizin yüksek olmasını ve gece rahat bir uyku çekmenizi sağlar.

SALEBİN FAYDALARI

Öksürüğe çare!

Kış aylarında etkisini arttıran enfeksiyon hastalıkları sebebiyle oluşan öksürüğün giderilmesine etki eder. Göğüs ve boğazı rahatlatır.

Kabızlığa iyi geliyor

Sindirimi kolaylaştırırır. Özellikle kabızlık sorununu azaltarak dışkılamayı kolaylaştırır. Bağırsaktaki yararlı bakterilerin artmasında yardımcı olur.

Hafızayı güçlendirir

Kan akışını düzenleyen yapısıyla hem kalp atışını hem de beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Konsantrasyon problemini gidererek unutkanlık gibi hastalıkları önler. Ayrıca vücut ısısını kontrol ederek bağışıklığı güçlendirerek hastalara karşı korur.

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