Kara lahananın faydaları neler kalbi koruyor!

Karadeniz mutfağının en ünlü yemeklerinden, severek tüketilen kara lahana sarmasının ana maddesi lahananın faydaları saymakla bitmiyor. Turpgiller ailesine ait olan ve çorbası, yemeği, salatası, dolması yapılan bu iri ve kalın yapraklı sebze içerdiği pek çok vitaminle en sağlıklı besinler arasında yer alıyor. Peki, karalahananın diğer faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

KARA LAHANANIN FAYDALARI

Göz sağlığını korur

Göz için inanılmaz faydalara sahip kara lahana bitkisi içerdiği beta-karotenler sayesinde göz sağlığını korumaya yardımcı oluyor, katarakt oluşumunu engelliyor.

Kan dolaşımını düzenler

Karalahanadaki potasyum, kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olur. Yüksek tansiyon, baş ağrısı gibi şikayetlere karşı tüketilebilir.

Alzheimer düşmanı

İçerdiği yüksek K vitamini sayesinde konsantrasyonu güçlendirir. Sinir sistemi rahatsızlıklarına, unutkanlığa ve hatta Alzheimer'a karşı etkilidir.

Zararlı toksinleri atar

İçerdiği zengin C vitamini sayesinde, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuttan zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Kansere karşı etkili

Diğer yapraklı sebzelerde olduğu gibi karalahana da antioksidanlar bakımından çok zengindir. Bunlar arasında beta-karoten ve C vitamini ile çeşitli flavonoidler ve polifenoller bulunur. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerin oksidatif hasarını önlemeye yardımcı olan maddelerdir. Yapılan araştırmalarda, düzenli olarak karalahana tüketen kadınlarda meme kanseri oluşma riskinin azaldığı gösterilmiştir.

İltihaplanmayı önlüyor

İltihap, artrit, kalp hastalığı ve birçok otoimmün rahatsızlıkların bir numaralı sebebidir ve hayvansal gıda tüketimiyle tetiklenir. Karalahana, iltihaplanmadan kaynaklanan bu hastalıkları önleyici özelliğe sahiptir.

Kalp hastalığı riskini azaltır

Karalahana, kalp hastalığı riskini azaltabilecek kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca kandaki şeker oranını düşürdüğü bilinmektedir.

Tiroid hastaları dikkatli tüketmeli!

Kara lahana, tiroid bezlerinin sağlıklı çalışabilmek için ihtiyaç duyduğu iyodinin absorbe edilmesini engelleyebilmektedir. Tiroid hastalığı bulunan kişilerin kara lahana tüketirken dikkatli olması gerektiği konusunda doktorlar uyarıyor.