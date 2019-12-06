İzel'in son hali yeni görünütüsüyle bambaşka biri oldu!

90'lı yıllara damgasını vurmuş şarkıcılardan olan İzel Çeliköz geçirdiği ağır depresyonla tanınmaz hale gelmişti. Şarkıcı yeni görüntüsüyle ise dikkat çekti. Sanatçı, kısa bir süre önce 'Kendiliği'nden Olmalı' albümü ile müzikseverlere yeniden merhaba demişti. Arpej Yapım etiketli ile çıkan bu albümdeki 'Bırakın' isimli şarkıya klip çeken İzel, tam 15 kilo verdi.

Cesur pozlarıyla büyüledi!

Yönetmenliğini Kadir Yücel ve Yasemin Kurttekin'in üstlendiği, söz, müzik ve düzenlemesi Çelik'e ait şarkının klibi için 15 kilo veren şarkıcı, yeni görüntüsüyle dikkatleri üzerine topladı. Objektiflerin karşısına geçen ve derin göğüs dekoltesi ile göz kamaştıran İzel'i görenler şaşkınlığa uğradı.

Yeni imajıyla beğeni topladı

Cesur pozlarıyla kendine hayran bırakan İzel'in yeni imajı hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Çekimler öncesi uzun bir hazırlık yapan İzel, hayatında her şeyin yolunda gittiğini söyledi.