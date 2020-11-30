Sivilcelerden kurtulmak için doğal maske tarçınlı maskeyi mutlaka deneyin!

Sivilce akne ve sivilce izi bir çok kişinin şikayetçi olduğu cilt problemleri arasında yer alıyor. Sivilcelerden rahatsız olanlar için ciltteki sivilcelerden kurtulmak ve sivilce oluşumunu engellemek için size ufak bir sürprizimiz var! Tarçın maskesi ile cildinizi temizleyerek hem var olan sivilcelerden kurtulabilir hem de yeni sivilce oluşumlarını engelleyebilirsiniz. İşte tarçınla sivilcelerden kurtulmak ve cildi temizleyecek maske tarifi elmaelma.com'da!

Sivilcelerden Kurtulmak İçin Tarçınlı Maske Tarifi

Malzemeler: 2 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yukarıda sıraladığımız tüm malzemeleri bir kabın içerisine ekleyin ve karıştırın. Daha sonra elde ettiğiniz karışımı o bölgeye sürüp yaklaşık 15 dakika kadar beklettikten sonra cildinizi yıkayın. Tarçın maskesi sivilceleri gidermesinin yanında sivilce oluşumunuda engellemeye yardımcı olmaktadır.