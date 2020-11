Mısır unlu muffin nasıl yapılır muhteşem bir tat!

Aniden gelen misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz şahane bir lezzetle karşınızdayız. 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet, sofralarınızında vazgeçilmezi olacak. Faydaları say say bitmeyen mısır ununu oldukça basit, günün her saati eve gelen herkese ikram edebileceğiniz bir tarifle taçlandırmanın şimdi tam zamanı. İçerisine girdiği her şeyin lezzetine lezzet katan mısır unuyla hazırlanan bu tarife bayılacaksınız. Peki mısır unlu muffin nasıl hazırlanır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda mısır unlu muffin tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

2 su bardağı mısır unu(280gr),1 su bardağı un(130gr),1,5 çay kaşığı kabartma tozu,1 çay kaşığı karbonat,1,5 çay kaşığı deniz tuzu,1+1/4 su bardağı süt(300ml),1 su bardağı tam yağlı yoğurt(240gr),120 gram margarin,5 yemek kaşığı şeker,2 adet büyük boy yumurta

Hazırlanışı:

Fırınınızı önceden 220 derecede ısıtın.1,5 su bardağı mısır unuyla, süt, kabartma tozu, karbonat ve tuzu karıştırın.Geri kalan mısır unuyla sütü ocağın üzerine alıp kıvam bulana kadar 5-6 dakika kadar pişirin.Koyulaşan ve pişen karışımın içine, şeker, yoğurt ve margarini ekleyip iyice karıştırın.Yumurtaları eklemeden önce karışımın sıcaklığının oldukça düşmüş olması gerekiyor ki yumurtalar içerisinde pişmesin.Yumurtaları teker teker ekleyin ve karıştırın.Son olarak kuru karışımı da ekleyip alttan üste, unlar gözden kaybolana kadar karıştırın.Önceden ısıttığınız fırında 13- 17 dakika arası üzerleri altın sarısı bir renk alana kadar pişirin.