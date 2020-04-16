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Soyulabilir cilt maskesi nasıl yapılır portakal maskesi kurtarıcı!

Maskeler, kuruyup canlılığını kaybeden cildimiz için kurtarıcı görevi görüyor.Siz de soyulabilir maske tarifimizle cilt bakımınızı pratik hale getirebilirsiniz!

Soyulabilir cilt maskesi nasıl yapılır portakal maskesi kurtarıcı!
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Koronavirüs salgını nedeniyle vaktimizi evimizde geçirdiğimiz şu günlerde cilt maskenizi kendiniz yapabilirsiniz. Soyulabilir cilt maskelerinin cildimize inanılmaz yararları var. Yüzümüzdeki ölü derileri cildin en dış katmanından kurtararak cilde peeling yapar. Ayrıca siyah nokta, beyaz pürüzler ve benzer lekeler gibi komedon akneleri etkili bir şekilde tedavi eden cilt gözeneklerini açar. Parıldayan bir cilde sahip olacağınız cilt maskesi tarifleri içeriğimizde...

Portakal 

Portakal, serbest radikal hasarı ile savaşmaya ve cildinizi yaşlanma belirtilerinden korumaya yardımcı olan antioksidanlardan bol bir meyvedir. Portakal buna ek olarak cildinize altın bir ışıltı ekler ve canlandırır. Isıya dayanıklı bir kaseye 4 yemek kaşığı taze portakal suyu koyun. 2 yemek kaşığı tatlandırılmamış jelatin tozunu portakal suyuna ekleyin. Kasedeki suyu ısıtarak; jelatin tozu tamamen eriyene kadar sürekli karıştırın. Karışımın soğumasını bekleyin ve daha yüzünüze uygulayın.

Yumurta beyazı 

Yumurta beyazı cildi sıkılaştırmak, büyük gözenekleri küçültmede ve siyah nokta oluşumunu önlemede harika bir kaynaktır. Bir kasede 1 yumurtadan ayırdığınız yumurta akını iyice çırpın. Elde ettiğiniz ürünün birazını yüzünüze uygulayın. Daha sonra tüm yüzünüzü örtmek için bir kat ince kağıt mendil parçası kullanın ve yumurta akı sürdüğünüz yerlere kağıt mendili bir kağıt maske gibi oturtun. Sonra kalan yumurta akı bitene kadar, aynı döngüyü birkaç kez uygulayın. Çırpılmış yumurta akı tabakasıyla maskenizi bitirin. Maskenin tamamen kurumasını bekleyin. Daha sonra maskeyi yavaşça soyun ve cildinizi ılık suyla durulayın.

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