Tüylerden kurtulmanın doğal yolları neler şeker ve balı deneyin!

Doğanın bize verdiği besinler hastalıklar ve birçok sağlık sorununda olduğu gibi istenmeyen tüylerden kurtulmada da yardımcı oluyor. İstenmeyen tüylerden kurtulmak için kimyasal maddeleri kullanmak istemiyorsanız doğal yöntemlerle bu sorununuzu ortadan kaldırabilirsiniz. Bu doğal yöntemlerin etkili sonuçlarına inanamayacaksınız! İşte doğal yöntemlerle tüyleri yok etmenin yolları!

Yumurta beyazı



Vücut tüylerini gidermek için yumurta akı en etkili besinlerden. Yumurta akını istenmeyen tüylerin yanı sıra cildinizdeki kirleri gidermek için maskelerinizde kullanabilirsiniz. 1 yumurtadan elde ettiğiniz yumurta akını iyice çırpın. Üzerine 1 yemek kaşığı şeker ve ½ yemek kaşığı mısır unu ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı vücudunuzun tüylü kısmına uygulayın. 15 ila 20 dakika kurumaya bırakın ve daha sonra maskeyi soyun. Bölgeyi bol su ile yıkayın. Ancak unutmayın ki bu yöntem kalın kıl kökleri için pek başarılı olmayacaktır.

Nane çayı

Nanenin hormonları dengelediğini biliyor muydunuz? Birkaç bardak nane çayı içmek; istenmeyen tüy problemini çözebilir. Nane çayı, vücudunuzda aşırı tüylenmeye neden olan androjen üretimini dengeler. 1 su bardağı su kaynattıktan sonra içine 1 çay kaşığı kuru nane ekleyin. Karışımın üstünü örtün ve 10 dakika bekletin. Daha sonra çayı süzün ve için. Günde 1 ya da 2 kez tüketebilirsiniz.

Şeker ve bal

Şeker mükemmel bir peeling maddesi olarak çalışır. Ölü cilt hücrelerini temizlerken, fazla kıllardan da kurtulmuş olursunuz. Ayrıca, bal cildi iyi nemlendirir ve herhangi bir enfeksiyon veya döküntü riskini azaltır. 3 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı balı mikrodalgaya uygun bir kaba koyun. Şeker tamamen eriyene kadar birkaç saniye ısıtın. Mikrodalgadan çıkarın, isteğe bağlı olarak 1 çay kaşığı limon suyu ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımın biraz soğumasını bekleyin. Hafif ılık karışımı istenmeyen tüylerinizin olduğu bölgelere uygulayın. İşte size ev yapımı ağda tarifi!