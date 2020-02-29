Yorgun ciltler için maske tarifleri neler yüzünüzü maden suyu ile yıkarsanız...

Elmaelma.com olarak bugün sizlere yorgun görünen cildiniz için şahane maske tarifleri hazırladık. Evde koayca hazırlayabileceğiniz bu maske tarifleri sayesinde sizde cildinizin yorgun görüntüsünden çabucak kurtulabileceksiniz. İşte malzemeleri ve hazırlanışı!

Yorgun cildiniz için maske tarifleri:

Malzemeler:

1 şişe maden suyu,1 adet limon, 3 yemek kaşığı bebe yağı

Hazırlanışı:

Maden suyunu temiz bir kaba boşaltıp içine yarım limonu sıkın. Daha sonra içine bebe yağını ilave edin, iyice karıştırın. Karışımı bir sprey şişeye boşaltın. Cildinize eşit bir şekilde püskürtmek suretiyle uygulayın. Bu formül aynı zamanda iyi bir makyaj altıdır

Malzemeler:

1 şişe maden suyu, bir tutam dereotu

Hazırlanışı:

Bir tutam dereotunu blenderdan geçirerek parçalayın, sodayla karıştırın. Boş bir buz kalıbının içerisine bu karışımı boşaltın. Donduktan sonra kullanıma hazırdır. Her gün bir adet buz kalıbını yüzünüzün her yerine eşit olarak gezdirin.